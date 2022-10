GF Vip, Giovanni Ciacci attacca Marco Bellavia: "Ce lo siamo levati dai cog**oni"

Ascolta questo articolo

L’addio di Marco Bellavia sta lasciando un segno profondo nella settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Neanche Alfonso Signorini si sta salvando dalle critiche, siccome il direttore del settimanale “Chi Magazine” viene accusato al momento di aver preso i provvedimenti adatti.

Su Twitter intanto da svariati giorni è in cima alle tendenze “#iostoconbellavia” ove tantissimi utenti stanno pubblicando i video di sostegno nei confronti di Marco e anche gli attacchi fatti dagli altri vipponi nei suoi confronti. Dalla sua parte si sono schierati pure delle vecchie conoscenze del reality tra cui Adriana Volpe, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Alex Belli e Francesco Oppini.

Il nuovo attacco di Giovanni Ciacci a Marco Bellavia

Sicuramente chi ha il dente più avvelenato nei confronti di Marco è Giovanni Ciacci. L’hair stylist in questi giorni non ha mai nascosto di provare un certo astio per l’ex conduttore di “Bim bum bam” e durante l’ultima diretta di giovedì, nonostante le scuse di Bellavia, si è scagliato contro di lui poiché non avrebbe apprezzato la sua decisione di mandarlo al televoto.

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Giovanni è anche uno dei pochi che non si sta facendo un esame di coscienza per il suo ritiro forzato. Difatti, durante una chiacchierata in cui è presente anche Charlie Gnocchi, l’ex volto di “Detto fatto” mostra la sua felicità per come sono andate le cose.

“Un Marco ce lo siamo già levati dai cog**oni“ ha affermato con decisione Giovanni per poi aggiungere: “Prima parlavo con Pamela e le ho detto ‘almeno un Marc ce lo siamo tolti di torno’, sì le ho detto proprio ‘uno ce le siamo tolti dai cogl**ni’. E lei rideva. […] Qui bisogna fare: puntare, mirare e fuoco. Se vogliamo sopravvivere bisogna fare come gli elefanti. Altrimenti facciamo la fine dei mammut e io non lo sono”.