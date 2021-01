GF Vip, Giorgio Manetti dice no a Signorini e spiega il motivo del rifiuto

Giorgio Manetti sarebbe dovuto entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip“, questo almeno era quello che Alfonso Signorini avrebbe voluto e ha proposto all’ex cavaliere di “Uomini e Donne“. A quanto sembra, però, il gabbiano fiorentino ha declinato l’invito e ha scelto di non partecipare al reality show di Canale 5.

A rivelarlo è lo stesso Manetti durante un’intervista sul settimanale “Nuovo TV” e spiega anche i motivi. In pratica il 64enne toscano non ha voluto accettare questa proposta perché non interessato a questo tipo di programma: “Ho detto no al Grande Fratello Vip. Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere” ha rivelato Manetti, lasciando di stucco i fan che invece si aspettavano di vederlo varcare la porta rossa di Cinecittà.

Vivere rinchiuso in quattro mura non sembra essere il tipo di esperienza che l’ex fiamma di Gemma Galgani si sente pronto a vivere, forse lo spirito libero che ha sempre dichiarato di possedere anche durante la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, gli ha impedito di mettersi in gioco in un reality troppo claustrofobico per lui.

Giorgio Manetti si candida per “L’Isola dei Famosi”

Proprio per questo motivo, Manetti sarebbe molto propenso ad accettare di partecipare ad un altro tipo di programma, ovvero “L’Isola dei Famosi” dove potrebbe dare libero sfogo alla sua voglia di avventura, così come aveva fatto Raz Degan durante l’edizione del 2017 e che Giorgio prende ad esempio: “L’Isola dei Famosi sarebbe una bella sfida con me stesso. È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri, per cui credo che alla fine sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale”.

Staremo a vedere se questo appello sarà preso in considerazione dai produttori dell’adventure-game in vista della nuova edizione capitanata da Ilary Blasi e in partenza la prossima primavera, dopo la finale del “Grande Fratello Vip” che andrà in onda a febbraio.