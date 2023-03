GF Vip, Ginevra Lamborghini su Antonino Spinalbese: "Siamo in buoni rapporti anche se non ci sentiamo più"

La conoscenza tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che si sono conosciuti all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, è terminata nel giro di poche settimane. I primi indizi vengono pubblicati dall’imprenditorein cui su Instagram ha affermato l’intenzione di voler voltare pagina.

La conferma però ufficiale arriva da Ginevra Lamborghini. L’ereditiera, intervistata da “Casa Chi“, ha parlato sia in generale della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, ove si concentra su Antonella Fiordelisi ed i suoi favoriti del reality, ma svela alcuni dettagli anche sulla breve conoscenza con Antonino Spinalbese.

Le parole di Ginevra Lamborghini su Antonino Spinalbese

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, le cose tra Ginevra e Antonino non sarebbero andate nel migliore dei modi, anche se l’affetto non è mai scemato: “Siamo rimasti amici. Questo affetto che ci legava c’è sempre stato. Forse le cose dovevano andare così. Per me è sempre stato una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso. Parlare di amicizia è sempre stato tra virgolette, perché ci si conosceva poco e all’interno di un gioco. La vita è un’altra cosa. Abbiamo cominciato questa amicizia e poi, lo avevo anche detto, se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente”.

Negli ultimi giorni poi sui social sono sbucate alcune foto di Antonino Spinalbese con l’ex vincitrice di “Miss Italia” Carolina Stramare, paparazzati insieme durante una serata passata per le vie di Milano. Sui social l’imprenditore ha ricevuto numerose offese, ove tanti fan l’hanno iniziato a mettere in dubbi i sentimenti mostrati dal ragazzo nella Casa per Ginevra.

Tuttavia proprio l’ex vippona ha invitato gli utenti social di non alzare i toni: “Penso che sia sbagliato attaccarlo, non ha fatto niente di male, non mi sento offesa. Sono scelte, io non sono la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge. Siamo, credo, in buoni rapporti anche se non ci sentiamo“.