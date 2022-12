GF Vip, Ginevra Lamborghini: "Rientro per portare un po’ di leggerezza. Io e Antonino abbiamo un’intesa mentale"

Ascolta questo articolo

Durante la puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di Ginevra Lamborghini come ospite della settima edizione del “GF Vip”. Una scelta che sta facendo ancora discutere, poiché l’ereditera è stata al centro delle attenzioni a causa della sua squalifica avvenuta dopo il caso legato a Marco Bellavia.

Nonostante questo il conduttore, pure per continuare a portare avanti alcune dinamiche negli studi di Cinecittà, decide di farla rientrare nella Casa. Come annunciato direttamente da Signorini, l’obbiettivo è quello di cercare nel far chiarezza nella testa di Antonino Spinalbese, con l’ex di Belén Rodríguez che non ha mai nascosto di pensare ancora a lei.

Le prime parole di Ginevra Lamborghini

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Ginevra ha rilasciato una lunga intervista a “Casa Chi” ove riparla della possibilità concessa dagli autori. L’influencer rivela di aver accettato questa proposta per regalare un po’ di leggerezza dopo le ultime le ultime liti che stanno nascendo nella Casa.

“Ho accettato di entrare e ci tengo a precisare che voglio rientrare con quella stessa leggerezza con la quale sono entrata nelle prime due settimane” ha affermato Ginevra per poi aggiungere: “Ho sicuramente dei rapporti che ho lasciato un po’ in sospeso e che mi piacerebbe in questa settimana portare un po’ di leggerezza, di stare bene come stavamo nelle prime settimane. Andiamo a vedere cosa abbiamo lasciato in sospeso ma senza pretese né aspettative“.

Ovviamente il riferimento delle discussioni in sospeso è sicuramente legato ad Antonino: “Abbiamo un’intesa mentale, è innegabile. Un po’ come Micol e Tavassi. Non sapremo mai se saranno una coppia ma adoro questi rapporti speciali, unici. Sono rari. L’intesa mentale c’è stata sempre. Magari è troppo grande dire amicizia”.

Infine si parla di Antonella Fiordelisi che al momento ha creato l’unica coppia nata in questa edizione del “Grande Fratello Vip” con Edoardo Donnamaria. Per Ginevra la schermitrice campana resta ancora un mistero da risolvere, rivelando che a oggi sia incapace di gestire una relazione importante con l’ex volto di “Forum”.