GF Vip, Ginevra Lamborghini rientra nella Casa nonostante la squalifica: la reazione sui social

Nella scorsa diretta del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha annunciato il rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa più spiata d’Italia. La sorella di Elettra era stata squalificata dagli autori dopo le durissime dichiarazioni fatte contro Marco Bellavia, ove quest’ultimo ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia per via degli atti di bullismo che ha ricevuto dagli altri vipponi.

Il tutto inizia con un autoinvito, ovviamente preparato a tavolino, di Ginevra: “Mi serve una vacanza, stavo cercando dei voli delle cose, ma non ho trovato nulla. Vorrei tornare nella Casa“. Alfonso Signorini non si tira indietro e accetta immediatamente questa proposta: “Mettiamo alla prova Antonino. Vediamo se questo amore decollerà“.

Ovviamente il conduttore ci tiene a sottolineare che la giovane ereditiera non entrerà nella Casa come nuova concorrente ma da semplice ospite. Ginevra dovrebbe entrare nella prossima diretta di lunedì, dopo aver rispettato il suo periodo di quarantena.

I commenti degli utenti sui social

Il nuovo ingresso di Ginevra viene criticato dalla maggior parte degli utenti di Twitter: “Ginevra Lamborghini squalificata e: entra in studio ogni sera, la fanno intervenire sempre, la fanno tornare a parlare con i concorrenti una puntata si e una no e ora la fanno entrare per una settimana. Gli anni scorsi gli squalificati neanche entravano in studio” oppure: “Mi rifiuto di credere che faranno rientrare Ginevra Lamborghini anche se come ospite, una settimana. Parliamo di una donna, non ragazza, squalificata per un motivo serissimo”.

In molti poi si chiedono il motivo dietro la decisione di Alfonso Signorini di continuare a insistere su una dinamica vecchia e ormai datata come la storia tra Antonino e Ginevra. Il desiderio di molti sarebbe quello di creare nuove vicende con i concorrenti attualmente nella Casa, o al massimo con i nuovi ingressi, e non aggrapparsi su una presunta storia d’amore fatta da una concorrente squalificata per un motivo piuttosto grave.