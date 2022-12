GF Vip, Ginevra Lamborghini contro Antonella Fiordelisi: "È pronta a cedere ad Antonino"

Ascolta questo articolo

Della presunta cotta di Antonella Fiordelisi nei confronti di Antonino Spinalbese, entrambi concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, se ne parla praticamente dall’inizio del reality show. Nonostante questo però l’influencer ha iniziato una relazione con Edoardo Donnamaria ove, con i loro alti e bassi, stanno continuando a conoscersi in maniera approfondita.

L’ex volto di “Forum” però continua a essere molto geloso di Antonino, nonostante quest’ultimo continui a definire Antonella come una semplice amica. L’ultima lite tra Edoardo e la sua fidanzata si scaturisce proprio a causa dell’imprenditore, ove la Fiordelisi si è avvicinata a lui durante l’imitazione di Oriana Marzoli.

Ginevra Lamborghini contro Antonella Fiordelisi

La discussione inizia quando nel salone principale ci resta Antonino, insieme a Sofia Giaele De Donà, Ginevra Lamborghini, Oriana Marzoli e un po’ a sorpresa Antonella Fiordelisi. Secondo le prime tre ragazze, Antonella sarebbe dura nei loro confronti poiché, non riuscendo a conquistare il cuore e la simpatia di Spinalbese, si comporta così per non farlo avere da nessuna vippona nella Casa.

Ginevra però ci va ancora più duramente nei confronti di Antonella, rivelando che a lei basterebbe davvero poco per cadere tra le sue braccia: “Sono sicura che ad Antonella sarebbe bastato un gesto di Antonino per cedere, per questo avevo detto a Edoardo di scappare”.

In seguito a una breve clip Antonella, in maniera piuttosto contrariata, attacca le tre ragazze concentrandosi soprattutto su Ginevra: “Sono false, l’unico argomento che hanno in comune sono io e Antonino. Se fossi stata in Ginevra avrei speso più tempo per stare con lui invece che parlare di me“.

L’ospite di questa edizione però nella parte finale si nasconde dietro a un “no comment”, sottolineando come sia del tutto impossibile avere un confronto pacifico con Antonella e dichiarando di non voler parlare con le persone che l’aggrediscono senza un vero motivo.