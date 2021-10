GF Vip, Gianmaria sceglie Sophie ma lei si allontana: "Non sono pronta per una storia seria"

In questi primi mesi Gianmaria Antinolfi, uno dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, ha mostrato molta confusione in ambito sentimentale. Inizialmente si è avvicinato a Soleil Sorgè, già sua ex fidanzata, ma a causa di alcuni suoi rifiuti e litigi, hanno deciso definitivamente di allontanarsi.

Nelle ultime settimane ha invece mostrato di essere molto legato a Sophie Codigoni. L’ex volto di “Uomini e Donne” nei primi tempi ricambia il suo affetto, per poi ribaltare la sua idea e affermare di provare solamente un’attrazione fisica nei suoi confronti mentre mentalmente, a oggi, non prova praticamente nulla.

Gianmaria Antinolfi fa la sua scelta

Alfonso Signorini chiama nella stanza Superled i tre protagonisti della storia, cioè Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorgè e Sophie Codegoni. Inizia dunque un confronto tra le due ragazze nella casa, ove l’italoamericana afferma di vedere una continua contraddizione nella testa di Sophie, mentre l’ex fidanzata di Fabrizio Corona chiarisce nuovamente di farsi trasportare da un’attrazione fisica.

Dopo un lungo scontro, Alfonso invita Gianmaria a scegliere una tra le due ragazze: “Non mi interessa un’eventuale guerra tra loro; ho generato molta confusione io stesso, mi prendo tutte le responsabilità. […] Non ho nessuna confusione, io voglio Sophie! Quando la guardo mi emoziono, resterei a guardare i suoi occhi per ore”.

Sophie però, come in realtà ha già detto più volte, al momento non ne vuole sapere per niente: “Ho raccontato spesso i limiti con gli uomini. Devo essere sicura al 110%, ho paura di stare male e di far soffrire anche lui, perché non so se sono pronta di iniziare una cosa un po’ più seria“.

Al momento quindi, nonostante la bella e romantica dichiarazione fatta da Gianmaria, la ragazza vuole pensarci ancora su. Non vanno comunque esclusi clamorosi colpi di scena già durante questa settimana.