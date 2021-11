GF Vip, Gianmaria prova a chiarirsi con Sophie ma lei non ci sta: "Non devi parlarmi più"

La storia d’amore tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, non è mai diventata una cosa seria.

Inizialmente Sophie non ha nascosto di essere attrata fisicamente da lui, ma il suo interesse non è mai sfociato in qualcosa di serio. Situazione totalmente diversa per Gianmaria che, dopo averci riprovato inutilmente con Soleil Sorgè, decide di dare una chance alla influencer, ricevendo però un suo secco “no”.

Gianmaria prova a chiarirsi con Sophie

Come riportato dal sito del “Grande Fratello Vip” nel pomeriggio di ieri Gianmaria ha provato nuovamente a riconquistarsi una seconda chance con Sophie, continuando però a sbattere contro un muro. Rimasti soli in piscina, l’imprenditore campano afferma: “È martedì, non sono in nomination e io ti sto parlando”, sottolineando così alla Codegoni di non avvicinarsi a lei solamente quando si trova al televoto.

Sophie però, nonostante le sue buone intenzioni, non ci sta: “Gianmaria, devi rispettare quello che ti ho detto gli altri giorni. Ti chiedo di non parlarmi più. Ma è possibile che ogni qualvolta che mi trovo forzatamente vicino a te devi iniziare a parlare di una cosa mai esistita? Parliamo di altre cose, non voglio continuare più lo stesso discorso, anzi non mi interessa proprio parlare con te”.

Dopo pochi minuti la discussione si fa ancora più accesa ove Gianmaria, molto probabilmente deluso dalle parole di Sophie, afferma di non volere più nulla a che fare con lei. L’ex volto di “Uomini e Donne”, oltre a sembrare felice per le parole del napoletano, dichiara di essersi pentita per essersi avvicinata a lui nelle scorse settimane. Lo scontro dura per un bel po’ di tempo, ma quasi sicuramente i telespettatori assisteranno ad altri scenari in futuro tra loro due.