GF Vip, Gianmaria lascerà il reality show: chi prenderà il suo posto

Il cast della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non sembra essere ancora finito e gli autori stanno ancora cercando altri nomi da far entrare negli studi di Cinecittà.

Questa estenuante ricerca sembra essere causata dai prossimi addii di alcuni vipponi. Oltre a Manuel Bortuzzo, che dovrebbe lasciare la casa nei prossimi giorni come rivelato dal padre per continuare i suoi allenamenti, anche il futuro di Gianmaria Antinolfi sembra essere incerto. Come rivelato da Gabriele Parpiglia l’imprenditore napoletano è prossimo ad abbandonare i giochi a causa d’impegni lavorativi, con i vertici che avrebbero già trovato il suo sostituto.

Le ultime voci su Gianmaria Antinolfi

Come rivelato da Gabriele Parpiglia su “Chicche di gossip” Gianmaria per prendere parte alla sesta edizione del “GF Vip” avrebbe preso un periodo sabbatico dal suo lavoro promettendo di tornare per il mese di gennaio. Gli autori quindi aspettano una sua decisione per il 18, ma il futuro di Gianmaria pare essere lontano dalla luce dei riflettori.

A oggi l’unico vero motivo ner restare nella casa è per continuare la sua conoscenza con Federica Calemme, ma lo stesso giornalista afferma che difficilmente possa mettere da parte il suo lavoro per continuare la sua conoscenza.

Gli autori quindi stanno già cercando un suo sostituto e sognano un ex volto di “Uomini e Donne” che ha avuto una relazione con Soleil Sorgè, ma la trattativa risulta essere molto complicata: “È uscito da Secret Story, dove ha portato il suo segreto in Spagna e ha vinto, Luca Onestini. Potrebbe non entrare da solo ma entrare come unico concorrente insieme al fratello Gianmarco, premiato a Siviglia come personaggio rivelazione in Spagna. Non sarà facile, è difficile perché si è aperto il mercato spagnolo per entrambi”.