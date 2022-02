GF Vip, Gianmaria Antinolfi si ritira dal gioco

Le voci su un possibile ritiro di Gianmaria Antinolfi, uno dei concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5, nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti.

L’imprenditore campano ha ufficializzato la sua decisione durante la puntata del 31 gennaio, a pochi giorni dalla scelta presa da Manuel Bortuzzo. Un addio probabilmente già pianificato dagli autori, siccome nei giorni scorsi hanno fatto il loro ingresso tre nuovi concorrenti e altre sorprese sembrano essere all’orizzonte.

Gianmaria Antinolfi annuncia il proprio ritiro

“Alfo, abbandono. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile, questa decisione non è dipesa da me“ così inizia il suo discorso Gianmaria ove poi conferma che il suo ritiro nasce da alcune esigenze lavorative: “Ci siamo dati delle scadenze, il 13 dicembre, avevo preso impegni molto importanti a partire da gennaio. Siamo riusciti a spostarne un po’, ma adesso no”.

Alfonso Signorini, proprio come capitato con Manuel Bortuzzo, ha voluto lasciare un commento rivelandosi entusiasta per il percorso fatto da Gianmaria negli studi di Cinecittà: “Ci sei piaciuto tanto come concorrente, hai interpretato molto bene lo spirito del GF Vip e adesso è arrivato il momento di tornare a lavorare”.

Una volta uscita dalla casa Gianmaria riceve la prima sorpresa, cioè l’incontro con il fratello Francesco, per poi ritrovare mamma Esmeralda e la sorella Alberta. Si tratta della sua prima “reunion” familiare dopo il “GF Vip” e, da oggi in poi, può godersi nuovamente la sua amata famiglia.

Oltre a questo Gianmaria sembra avere una conoscenza in sospeso con Federica Calemme, l’ultima eliminata del “Grande Fratello Vip”. Infatti non va escluso che entrambi possano continuare a darsi una chance dopo l’ottima intesa che si è creata tra le quattro mura.