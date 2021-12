GF Vip, Gianmaria Antinolfi si avvicina a Federica Calemme: "È vera, limpida e genuina"

La storia d’amore tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” che vede la conduzione di Alfonso Signorini, è terminata a causa dell’avvicinamento della influencer nei confronti del nuovo entrato Alessandro Basciano.

Infatti l’imprenditore napoletano, probabilmente stufo dai comportamenti tenuti dalla ragazza, ha deciso di concludere ogni tipo di conoscenza seria con lei per concentrarsi sul proprio futuro. E, dopo questa rottura, Gianmaria si è avvicinato in maniera decisa a Federica Calemme, tra le ultime entrate di questa edizione del “GF Vip”.

Le parole di Gianmaria su Federica

“Mi rendo conto che ha i valori di una donna di trent’anni fa, è vera, perbene, verace, limpida e genuina” Gianmaria non si risparmia con le parole a miele nei confronti della ragazza: “La vedo semplice, non ha nessuna sovrastruttura o doppio fine. Mi sono preso un po’ di tempo. Con lei non ho mai parlato di… anche perché voglio avere le idee chiare.Ci sto parlando tantissimo. Prima di sbilanciarmi volevo capire bene. È la prima volta che trovo una ragazza che oltre ad essere bella esteticamente è così bella dentro”.

Successivamente Gianmaria chiede a Giacomo Urtis di indagare e provare a scoprire le vere intenzioni di Federica, cosa che in realtà avrebbe già fatto nei giorni scorsi. Il medico chirurgo dichiara di trovare la nuova entrata come una persona molto carina e propensa, sottolineando che non sembra essere una tipa che si fa calcoli o altro.

Nonostante le belle parole di Urtis, la realtà sembra essere totalmente diversa dai suoi pronostici. Durante una chiacchierata in giardino con alcuni concorrenti nella casa, Federica esclude categoricamente di voler impegnarsi in un’altra storia d’amore, affermando di essere rimasta fin troppo scottata dalle storie precedenti e quindi vorrebbe un po’ di tempo per se prima di avere qualcosa di serio.