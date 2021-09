GF Vip, Gianmaria Antinolfi ha deciso di abbandonare il reality dopo la diretta: l’indiscrezione

Negli ultimi giorni Gianmaria Antinolfi sta facendo parlare molto di se per la sua relazione, durata in realtà molto poco, con Soleil Sorgè, entrambi concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Come rivelato anche durante la scorsa puntata, per l’ex di Belen Rodriguez la sua relazione con Soleil sarebbe stata più di un semplice colpo di fulmine, mentre l’italoamericana non la pensa così. Addirittura l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha accusato Gianmaria di aver fatto stalking e per questo motivo non ne vuole sapere più niente di lui.

Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare il “GF Vip”

Come riportato dal sito “Isa & Chia” Gianmaria, durante una chiacchierata con Amedeo Goria, ha rivelato di essere pronto a lasciare il programma. La diretta di questa sera dovrebbe essere comunque tranquilla per l’influencer, dal momento che avrebbe deciso di dire addio ai suoi compagni di viaggio solamente nella giornata di sabato.

Ecco l’indiscrezione rilasciata da “Isa e Chia” in merito a questa notizia: “Esausto psicologicamente per la situazione venutasi a creare, Gianmaria ha confidato ad Amedeo Goria che non riesce più a rimanere in Casa e vorrebbe abbandonare il reality. Parteciperà comunque alla puntata di domani sera, probabilmente per chiarire la sua posizione. Ma sabato saluterà tutti e lascerà il Gf Vip“.

Ovviamente prima di abbandonare la casa Gianmaria deve superare “l’ostacolo” della penale, che dovrebbe ammontare attorno ai 50 mila euro, non una cifra di poco conto. Per di più, come affermato anche da alcuni utenti su Twitter, quasi sicuramente come successo con Elisabetta Gregoraci, gli autori proveranno a fare di tutto per convincere il ragazzo a rimanere nella casa per far continuare a portare avanti l’unica dinamica che sta facendo discutere fuori dagli studi di Cinecittà.