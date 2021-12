GF Vip, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni parlano del loro bacio: "C’è attrazione, ma non è cambiato nulla"

Durante la scorsa notte, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si sono lasciati andare a un momento di passione sotto le lenzuola scambiandosi alcuni baci.

Si tratta dell’ennesimo cambio repentino d’idea per Sophie, poiché nelle scorse settimane ha ignorato e poi provato in ogni modo ad allontanarsi da Gianmaria, mandandolo a quel paese con delle parole piuttosto pesanti. La Codegoni però non ha mai nascosto di provare una forte attrazione fisica nei confronti dell’impreditore, sottolineando però che nel loro rapporto sta mancando un feeling mentale.

Gianmaria e Sophie commentano il loro bacio

Alfonso Signorini, durante la diretta del 3 dicembre, ha cercato di indagare sul loro rapporto. A prendere per primo la parola, come riportato da “The Social Post“, è Sophie: “C’è sempre stata una fortissima attrazione fisica tra di noi, che ho sempre cercato di nascondere. Poi ieri sera, sarà stato un momento di divertimento, senza mettere pesantezza nel nostro rapporto, mi sono lasciata andare”.

I litigi tra i due sembrano essere soltanto un lontano ricordo, e Gianmaria per questo sprizza felicità da tutti i pori: “Sono felice, ma è innegabile il fatto che a me lei piaccia tanto. Anche se per tutto il mese non ci siamo parlati, l’ho sempre cercata con gli occhi. A me piace, non ho problemi a dirlo”.

Nonostante il bacio e la forte passione notturna, però Sophie non cambia idea rispetto al passato: “Gli ho detto che tra di noi non è cambiato nulla. L’attrazione fisica c’è sempre stata ma lui lo sa che per me ad oggi è ancora quello”. Per Gianmaria quindi la strada per conquistare il cuore della giovane è ancora lunga e tortuosa, ma si tratta comunque di un buon punto di partenza per cercare di conquistarla.