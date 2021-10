GF Vip, Gianmaria Antinolfi attacca gli autori: "Mi hanno costretto a dire cose che non volevo"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Che il 100% delle clip di presentazioni sono scritte già a tavolino mi sembra una cosa scontata, e in realtà anche nell'ultima diretta del "Grande Fratello Vip" è stata confermata questa possibilità. Capisco che essere riconosciuti per essere un ex famoso può essere doloroso, ma oltre a questo non credo che Gianmaria abbia un curriculum da fare invidia, anzi.