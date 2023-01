GF Vip, Gianmarco Onestini difende il fratello: "Nikita Pelizon fa la vittima, Soleil non sa fare l’opinionista"

Ascolta questo articolo

Immediatamente dopo la diretta del “Grande Fratello Vip” Gianmarco Onestini, sul suo profilo di Twitter, ha preso le difese del fratello Luca parlando dello scontro tra lui e Soleil Sorgè. In questa circostanza accusa l’opinionista temporanea di essere una persona che non vale nulla oltre a essere invidiosa e rancorosa.

Nelle ultime ore invece, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, ha rilasciato una lunga intervista a “Novella 2000“, il settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi. Qui, oltre a parlare di Soleil Sorgè, dice la propria anche sul flirt ormai naufragato tra Luca e Nikita Pelizon.

Le parole di Gianmarco Onestini

Secondo Gianmarco tra Luca e Nikita non si stava instaurando nessun rapporto di intimo, ma stavano semplicemente iniziando a conoscersi: “Mio fratello è stato molto rispettoso nei suoi confronti, dopo che lei aveva dichiarato il suo interesse, un altro al suo posto ne avrebbe approfittato per poi scaricarla il giorno dopo, come ha fatto Antonino con Oriana. E quando Nikita ha iniziato ad inscenare siparietti dove si atteggiava a vittima e ha iniziato a parlare male di Luca alle sue spalle é crollato tutto”.

Parlando invece del pubblico, non crede che il web sia contro Luca ma semplicemente ci sono sostenitori di una parte o di un’altra. Attualmente però si dichiara ancora convinto di come Nikita abbia deciso di iniziare una guerra senza portare nessun tipo di rispetto a Luca e, dopo aver ricevuto un suo rifiuto, ha iniziato a sparlare alle sue spalle.

Infine si parla di Soleil Sorgè che, come fatto capire su Twitter, non sembra che l’abbia apprezzata in versione opinionista: “Secondo me si è dimostrata non adeguata al ruolo perché incapace di essere obbiettiva, dominata da rancori personali. Interpellata sul rapporto tra Luca e Nikita non è stata neppure in grado di esprimere un pensiero proprio, ma si è limitata a riportare i commenti letti in fretta su Twitter”.