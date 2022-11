GF Vip: Gianluca l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi entra nella Casa, e le dice che la ama ancora molto

Ascolta questo articolo

L’arrivo di Micol Incorvaia non ha avuto l’effetto sperato sulla relazione di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Uno degli ex fidanzati di Antonella ha recentemente rilasciato una dichiarazione sulla loro storia insieme, e sembra che non abbia apprezzato molto il suo rapporto con Edoardo. In effetti, afferma che non è mai stata davvero presa da lui la decisione di lasciarsi. Nei giorni scorsi uno degli ex fidanzati di Antonella ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla loro storia. Fuori dalla Casa di Cinecittà ha lasciato una persona che non ha apprezzato molto la tua storia con Edoardo, esordisce Alfonso, rivolgendosi all’ex schermitrice. Gianluca dice che vederla tra le braccia di Edoardo gli fa male. Questa affermazione di Gianluca sta facendo il giro dei giornali ultimamente.

Proprio lui, fa il suo ingresso in Casa per parlare ad Antonella di persona, e mentre entra in casa per parlare con Antonella, la guarda negli occhi e inizia a parlare con calma e onestà. Spiega che ha rotto con lei alla fine di giugno e che lui e lei avevano mantenuto un forte legame. Nonostante la loro storia sia finita Gianluca non sembra darsi pace: “Sono convinto, sono convinto che lei sia innamorata di me“. Se ha parlato tanto di lei in questi giorni, è stato solo per difendere i loro sentimenti e il rapporto che avevano.

Antonella risponde spiegando il suo punto di vista in merito. Dice che lei e Gianluca sono stati migliori amici per sette anni, fino all’anno scorso. A giugno si sono separati perché ha capito che aveva nel suo cuore più del bene che amore. “Ti ha manipolato, non hai bisogno di nessuno per andare avanti” dice Gianluca, convinto che Antonella sia stata influenzata nel suo rapporto con Edoardo: “Darei ancora la vita per lei, sono ancora innamorato di lei” ha continuato.

Edoardo si unisce al gruppo nel cortile, dopo aver visto tutto dal soggiorno. “Non ho niente contro di te” dichiara Gianluca rivolgendosi al rivale innamorato.

L’accusa della manipolazione di Gianluca sembra essere rivolta al padre di Antonella, il quale, durante l’incontro con la figlia, l’avrebbe spronata a restare con Edoardo solo per via del suo status, molto diverso dal suo. Antonella insiste sul fatto che suo padre non ha mai avuto niente da dire su Gianluca e sulla loro storia, il che significa che le parole del suo ex fidanzato non devono essere vere.

Dopo che Alfonso ha chiesto ad Antonella se era pronta a continuare il suo viaggio alla Casa senza pensare al suo ex, lei ha risposto che era pronta ad andare avanti. Ha spiegato di aver imparato molto dalla sua esperienza ed era pronta a continuare a restare nella Casa. Gianluca esce dal cortile ancora convinto che l’ex schermitrice abbia ancora dei sentimenti per lui. La relazione tra Edoardo e Antonella sarà difficile da riparare dopo l’irruzione di Gianluca?