GF Vip, Gianluca Costantino nuovo concorrente: l’indiscrezione

Nonostante mancano solamente pochi mesi per la finale del “Grande Fratello Vip“, ovviamente escludendo ulteriori slittamenti della finale come già successo durante il mese di dicembre, Alfonso Signorini sta ancora cercando nuovi concorrenti per il suo reality show in onda su Canale 5.

Gli ingressi di Delia Duran e Kabir Bedi quindi non dovrebbero essere gli ultimi, dal momento che l’influencer Deianira Marzano dà per certo l’ingresso di un nuovo vippone nella casa più spiata d’Italia. Questo concorrente è una vecchia conoscenza di Alessandro Basciano e, probabilmente per portare avanti delle nuove dinamiche, potrebbe avvicinarsi a Sophie Codegoni scatenando così il fattore gelosia.

L’annuncio di Deianira Marzano sul GF Vip

Mettendo lo screen di Gianluca Costantino nelle sue storie su Instagram, Deianira Marzano annuncia l’ultima new entry di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip”: “Nuovo ingresso UFFICIALE al grande fratello! Tra venerdì prossimo e lunedì! Tra l’altro uno dei migliori amici di Basciano!”.

Per Gianluca Costantino si tratterebbe comunque di un’ottima vetrina per provare a trovare un proprio spazio sul piccolo schermo, siccome non ha mai lavorato in televisione. Di lui però è presente una breve biografia su LinkedIn: “Consulente finanziario e ispettore di produzione presso GENERALI ITALIA spa. Nel 2015 ho creato la società Uppy srls (start-up Genovese). Attraverso il corso di Corporate&investment Banking, insieme ad altri colleghi abbiamo sviluppato un progetto di crescita internazionale di COMATper mezzo di un’ operazione di private equity sulla base di un modello di previsione multivariata di costi / proventi costruito dal nostro team”.

Oltre a provare a creare un po’ di gelosia nella Casa, Gianluca deve comunque provare a cercare di mostrare il meglio di se, anche se non è un impresa facile. Infatti entrare in un gruppo già ben collaudato, e con i telespettatori che hanno ormai le idee chiare, non è mai una cosa facile.