GF Vip, Giaele rivela il suo preferito per la vittoria e il motivo

La finale del Grande Fratello Vip sta per arrivare e l’ansia sale tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia. La gara per il titolo di vincitore è aperta e tra i papabili ci sono sicuramente Giaele, Oriana e Micol, ma potrebbero unirsi altri due gieffini.

Ieri notte, dopo una domanda sulla finale che ha fatto scoppiare una lite tra Luca Onestini e Oriana Marzoli, i VIP hanno iniziato a fare ipotesi sul possibile vincitore del reality e a esprimere le loro preferenze.

La scelta di Giaele: l’aspetto economico o l’affetto?

Durante una conversazione con Micol, Luca, Edoardo e Alberto, Giaele ha espresso la sua preferenza per Tommaso Zorzi, noto come “Tavassi“, come possibile vincitore del Grande Fratello Vip. La concorrente ha spiegato di aver scelto Tavassi perché conosce bene i problemi economici che sta affrontando e quanto sarebbe importante per lui vincere il premio di 100.000 € (di cui 50.000 € da devolvere in beneficienza). Inoltre, ha sottolineato come Tavassi abbia dato tutto se stesso al programma, dopo essersi ritirato dalla precedente edizione poco prima della finale.

Giaele ha anche specificato che, nonostante sia amica di Micol e Oriana, non avrebbe scelto loro come vincitrici in caso di una sua eventuale eliminazione. Infatti, ha aggiunto che Tavassi merita di vincere a causa dei suoi sacrifici e della sua storia personale all’interno del reality.

Edoardo ha ringraziato l’amica per la preferenza, ma ha espresso il desiderio di vincere lui stesso o che la vittoria vada a Micol. Tuttavia, ha anche aggiunto che la sua relazione con Micol è la cosa più importante per lui, quindi in caso di scelta tra la vittoria del reality o la sua storia d’amore, sceglierebbe quest’ultima.

Chi sarà il vincitore del GF Vip? Le ipotesi dei concorrenti

La finale del Grande Fratello Vip è prevista per il 3 aprile e il vincitore sarà deciso dal televoto del pubblico. Molti fan del reality si sono già schierati a favore di uno o più concorrenti, ma la gara è ancora aperta e tutto può succedere. Come ogni edizione, la finale sarà un evento molto seguito e discusso sui social media e sui siti web di gossip.

In definitiva, Giaele ha espresso la sua preferenza per Tavassi come possibile vincitore del Grande Fratello Vip, sottolineando i suoi sacrifici e i suoi problemi economici. La scelta dell’amica ha suscitato diverse reazioni tra i concorrenti, ma alla fine sarà il televoto del pubblico a decidere il vincitore di questa edizione del reality show più seguito in Italia.