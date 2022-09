GF Vip, Giaele attaccata dal gruppo e Ginevra Lamborghini ci va giù pesante: "Si è sposata con un uomo perché ricco"

Ascolta questo articolo

Nel corso della settimana nella Casa del “Grande Fratello Vip” ha fatto discutere un faccia a faccia avuto da Carolina Marconi e Giaele De Donà. Il motivo è legato al matrimonio della influencer, poiché la vippona precedentemente non nasconde di vivere con l’americano Brad Beck una relazione aperta.

Per Carolina però non si tratta di un vero e proprio amore ma, grazie al conto in banca di Brad che è uno stimato imprenditore soprattutto nel proprio paese, si tratta semplicemente di un matrimonio di convenienza economica. Da qui nasce una lite piuttosto pesante negli studi di Cinecittà, ma alla fine sia Giaele che Carolina ci hanno messo una pietra sopra.

I vipponi contro Giaele De Donà

Oltre a Carolina, anche gli altri vipponi sembrano essere poco convinti dal matrimonio di Giaele. Per esempio Luca Salatino rispetta la sua decisione ma sottolinea la loro diversità di caratteri, mentre la vippona che ci va giù pesante è sicuramente Ginevra Lamborghini.

L’ereditiera infatti, assumendo un po’ la voce del popolo, ha dichiarato: “Non c’è niente di male ad ammettere che questo uomo lo ami di più perché è ricco. Deve essere onesta e dire che le piace questo uomo perché ha una bella macchina, il conto in banca e tutto il resto. Io e lei non condividiamo un bel niente”.

Come riportato da “Fanpage“, Carolina pare essere dalla parte di Ginevra, sottolineando comunque di aver conosciuto più approfonditamente Giaele in questi giorni: “Mi ha parlato del marito, che è la sua ancora di salvezza anche a causa della mamma che sta male, adesso la capisco un po’ di più. Ha trovato un marito che ha tanti soldi e che la sta aiutando economicamente perché la mamma è malata“.

Intanto un inviato del programma via nel piccolo paesino di Giaele ubicato in provincia di Treviso, ove si scopre che neanche tutti i parenti sembrano condividere questo matrimonio. La concorrente quindi racconta di volersi godere la vita a 360 gradi dopo la vicenda legata alla madre, ma questo continua a non convincere i vipponi: difatti Ginevra le dà addirittura dell’infame, mentre Wilma Goich afferma: “Anziché fare il GF stavi a casa vicino a lei”.