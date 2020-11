GF Vip, Giacomo Urtis sulla Gregoraci e quel retroscena su Zelletta: "i ragazzi sono affascinati da lei"

Nella casa da appena due settimane, ma sembra che in realtà Giacomo Urtis abbia iniziato il reality del “Grande Fratello Vip” insieme a tutti gli altri concorrenti. In poco più di 14 giorni infatti, il medico dei vipponi è riuscito a conquistare la fiducia e la confidenza che di solito si acquista col tempo. Un personaggio piacevole a detta di molti, portando di fatto una vera ventata di freschezza nella casa.

Un personaggio in più di certo dona più compagnia, considerando anche il fatto che Urtis non concorre nel gioco, ma veste i panni di inviato speciale, ospite del programma del tutto provvisorio. Nonostante il medico non conosca ancora la data esatta della sua uscita ufficiale dal gioco, sembra che questo non crei particolare problema in Urtis, godendosi la sua avventura al meglio.

A questo giro però, seppur in maniera indiretta, protagonista indiscussa di questa nuova vicenda, sembra ancora una volta Elisabetta Gregoraci. Poche ore fa infatti la donna ha avuto una lite con Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah per via di un apprezzamento fatto ad Andrea Zelletta! In seguito lo scontro sembra rientrato, ma non sono mancati i commenti degli altri concorrenti della casa, tra cui proprio Urtis.

Nella stanza infatti si sono ritrovati Giacomo, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e Selvaggia Roma e la prima a prendere parola è stata la Orlando, che constata quanto i ragazzi della casa pendano dalla labbra di Elisabetta: “È incredibile come di là pendano completamente dalle labbra di Elisabetta, dovremmo tutte prendere esempio“.

Conferma la cosa anche la Ruta, che aggiunge: “Sicuramente è una ragazza di carisma, le viene naturale, ma se avessero dormito qua dentro sarebbe stato diverso“. Ma a quel punto Urtis dice la sua, svelando anche un retroscena inedito su Zelletta: “È stata idealizzata, i ragazzi sono affascinati da lei. Andrea le ha chiesto di fare da madrina al figlio, quando ancora un figlio non c’è, una Gregoraci fuori fa sempre comodo“. Come andrà a finire adesso? Ci sarà mai un confronto in merito? Non resta che attendere la prossima e imminente puntata.