GF Vip, Giacomo Urtis sorprende: "Per avere Alex Belli mi faccio andare bene pure Delia Duran"

Alex Belli e Delia Duran, Delia Duran e Alex Belli, sono loro i veri protagonisti di questo periodo storico televisivo. In giro non si fa altro che parlare di “amore libero”, di Alex e Delia e di tutto ciò che è accaduto. La partecipazione, prima di lui e poi di lei, al “Grande Fratello Vip” li ha fatti esplodere, in particolare il forte legame che Alex ha instaurato con Soleil nella casa, è stato il punto di partenza.

Si è parlato di un copione studiato a tavolino, si dice spesso che i due hanno stufato e non poco, che è tutta una finzione, ma la realtà è solo una: Alex Belli e Delia Duran hanno fatto centro. Il GF Vip vola negli ascolti, durante le dirette si parla solo ed esclusivamente di loro e con loro e ciliegina sulla torta, Delia piace al pubblico. La Duran è stata eletta non solo preferita durante l’ultima puntata, ma anche candidata alla finale.

In molti credono che il verdetto del pubblico sia legato a un “dispetto” ai danni di Soleil (altra candidata al televoto). Ok, potrebbe essere vero, ma cosa c’entra Giucas Casella? Tranquillamente potevano eleggere lui preferito e candidato alla finale. C’è chi si è schierato da una parte, chi dall’altra e adesso a rompere il silenzio è anche Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip ha fatto un vero e proprio appello a Belli.

Ospite di Giada de Miceli a “Non succederà più“, Urtis ha confessato che vorrebbe ‘ballare il Tuca Tuca’ con Alex. Giacomo ha ammesso che per avere Belli, si fa andare bene anche Delia. Ha poi aggiunto che quando una coppia è aperta, non succede nulla fino a quando non subentrano dei sentimenti. Si gioca e ci si diverte, ma quando nasce dell’altro tra il terzo e un membro della coppia, ecco che il partner si ingelosisce.

“Se ho partecipato ai giochi con loro? No, non è capitato. Non ho fatto il Tuca Tuca con Alex Belli e Delia. Mi sarebbe piaciuto perché Alex è bello e Delia idem. Diciamo che per avere lui, mi faccio andare bene pure Delia! Mai dire mai, aspettiamo che esca. Anzi, lanciamo questo appello. Magari ci pensano, mi valutano, sono disposto a fare il provino“, queste le parole di Giacomo.