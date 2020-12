GF Vip, Giacomo Urtis mette in difficoltà Malgioglio: "Girano certe voci"

Il nome di Cristiano Malgioglio è quasi una garanzia all’interno del reality più seguito di sempre. Non è la prima volta che il paroliere varca la porta rossa del “Grande Fratello Vip” ma questa volta Cristiano ha deciso di volersi mettere di nuovo gioco, rivelando: “La vita è una sola, è bello mettersi in gioco…“. Se inizialmente il cantante aveva cercato di conoscere tutti nella casa, oggi tocca ai suoi coinquilini conoscere un po’ meglio Malgioglio.

Numerose sono state le domande a cui il cantante si è sottoposto, alcune della quali anche alquanto spinose da risponde, proprio come la domanda che di recente ha posto Giacomo Urtis, il medico dei vip, al cantante, una domanda alla quale il paroliere ha avuto difficoltà a rispondere. Urtis infatti aveva chiesto: “Girano voci sul fatto che la linea melodica di una delle tue canzoni era copiata da una canzone brasiliana. È vero?“.

Cristiano a quel punto, senza batter ciglio risponde in maniera sincera al dottore: “La canzone è di una grande star brasiliana, ho fatto la mia versione…“. Sembra insomma che il tentativo da parte di Giacomo di mettere in difficoltà Malgioglio non sia andato a segno.

Nonostante tutto Malgioglio di recente è stato anche protagonista di una piccola bufera mediatica sul web, per delle sue affermazioni fatte all’influencer Tommaso Zorzi, circa la sofferenza che si prova quando si parla di amore omosessuale. Tommaso ha anche chiesto se il paroliere avesse mai sofferto per amore, ed egli risponde: “In amore ho sofferto molto e le ho sanate provando a non pensarci più, ho bisogno di persone che mi trascinino“.

Sembra dunque che Cristiano ha iniziato a conoscere meglio tutti i partecipanti nella casa. In molti affermando che il paroliere abbia tutte le carte in regola per poter vincere questa nuova edizione del reality, ma per scoprirlo bisogna arrivare alla fine dello show, ovvero a Febbraio.