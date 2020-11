GF Vip, Giacomo Urtis legge i tarocchi ma la Orlando reagisce: "Ma smettiamola"

Da quando il medico dei vip è entrato nel loft di Cinecittà, sembra che abbia portato con sé una vera e propria ventata di freschezza e novità, investendo l’umore di tutti i concorrenti del “Grande Fratello Vip” o quasi. Nonostante infatti il medico Giacomo Urtis, non sia un concorrente ufficiale nella casa ma solo un’ospite speciale, non si può di certo dire che non abbia avuto un ruolo fondamentale.

La permanenza nella villa di Urtis, però, sarebbe dovuta terminare da un po’ e sono in molti infatti che iniziano a domandarsi quando il ragazzo uscirà dal gioco; intanto però il medico, in attesa della sua uscita, si gode l’avventura senza porsi troppe domande. Urtis infatti ha legato un po’ con tutti i concorrenti, vuoi perché è un viso nuovo, vuoi perché di fatto non è per niente una minaccia in quanto non riveste i panni di nuovo concorrente, ma si può dire che abbia trasmesso molte vibrazioni positive a tutti.

Una concorrente però pare non abbia particolarmente gradito gesto di Giacomo. Si parla infatti di Stefania Orlando, che aveva concesso al medico di farsi leggere i tarocchi, ma a quanto pare il responso non è andato molto a genio alla Orlando. La donna infatti, mentre i presenti nella stanza, tra cui anche Tommaso Zorzi, hanno iniziato a ridere, lei ha reagito in maniera stizzita al risultato delle carte.

La donna ha infatti risposto infastidita: “L’amore bene, però attenzione, ma de che! Ma guarda te. Uno già sta in casa con una situazione del genere, e pure ste carte di me*da mi tiri fuori? Ma smettiamola su, mo me ne vado a letto“. Ovviamente nessuno ha preso troppo sul serio il responso delle carte, ma pare che Stefania abbia poco gradito la cosa.

Con ogni probabilità Giacomo Urtis uscirà dalla casa durante la prossima puntata – che andrà in onda il prossimo lunedì 30 novembre, dal momento che questa sera su canale 5 andrà in onda la seconda stagione della fortunata serie tv “Il silenzio dell’acqua” – ma non c’è dubbio sul fatto che in molti nella casa abbiano apprezzato la presenza, seppur momentanea dell’uomo.