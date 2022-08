GF Vip, Giacomo Urtis: "In tanti mi chiedono di rifarlo e non mi dispiacerebbe"

Ascolta questo articolo

Giacomo Urtis ha preso già parte alla scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, entrando in coppia insieme a Valeria Marini. L’esperienza però non è durata molto, dal momento che sono stati eliminati nel giro di poche settimane.

Il dermatologo e chirurgo estetico però apre a una seconda possibilità di far parte del reality show. Intervistato da “Novella 2000”, diretto da Roberto Alessi, l’ex vippone non esclude un nuovo ingresso dal momento che in molti sui social avrebbero richiesto una sua presenza.

Le parole di Giacomo Urtis

“Ritorno al ‘Grande Fratello Vip’? Tanti fan mi chiedono di tornare al Gf Vip e non mi dispiacerebbe“ afferma con la massima sincerità possibile ma al momento non ci sarebbero trattative in corso: “Ma non c’è niente di ufficiale. Non sono stato nemmeno chiamato dalla produzione. Certo, sarebbe la mia seconda volta, partecipando altri due mesi potrei dire anche di averlo vinto, non crede?”.

Successivamente parla della prima esperienza vissuta negli studi di Cinecittà, dichiarando che nella Casa si vive la quotidianità e si ha l’opportunità di stringere numerose amicizie. Qui ha potuto conoscere le tre sorelle Selassié, sottolineando di come sia stato vicino a Jessica, Lulù e Clarissa durante i loro periodi più bui.

Ammette di essere molto felice di essere loro amico, affermando di aver provato sempre a sostenerle e di aver gioito dopo la vittoria di Jessica. Secondo il chirurgo la principessa etiope avrebbe trionfato grazie alla sua semplicità, anche se ci tiene a sottolineare che tutte e tre meritano molto.

Infine, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia”, non esclude un nuovo progetto lontano dal piccolo schermo, insieme alle Selassié: “Sono un po’ stanco di fare televisione e vorrei provare altre esperienze professionali. Il mio sogno è fare radio con tutte e tre le sorelle Selassié. Sono certo che saprebbero catturare l’attenzione degli ascoltatori”.