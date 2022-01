GF Vip, Giacomo Urtis fa una confessione spiazzante su Corona: "Tra noi fu amore"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, Giacomo Urtis ha fatto una confessione spiazzante. Urtis partecipa al reality show in coppia con Valeria Marini, nelle vesti di unico concorrente. Giacomo è ormai un veterano del GF Vip, tanto che ha già partecipato a più di un’edizione. Il chirurgo estetico dei vip piace tanto, soprattutto per la sua simpatia e spontaneità.

Questa volta si è lasciato andare a un racconto sulla sua vita privata, decisamente sorprendente. Stando alle parole di Urtis, in passato lui e Fabrizio Corona avrebbero avuto una relazione. Il nome dell’ex re dei paparazzi è saltato fuori per puro caso e Giacomo ne ha approfittato per parlare della loro storia. Il tutto ha lasciato, comprensibilmente, i concorrenti basiti.

I due si sarebbero conosciuti a Milano, in aeroporto, dove a colpire Giacomo sarebbe stato il braccio muscoloso dell’uomo. Armatosi di coraggio si sarebbe presentato e da lì avvicinati. Lui all’epoca era sposato e come dichiara Urtis: “Vivevamo insieme io, lui e la compagna. A un certo punto l’hanno messo in carcere e l’ho dovuto lasciare. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso“.

Tra gli inquilini soprattutto Sophie si è soffermata sulla questione. La Codegoni aveva notato complicità tra i due uomini, ma non si aspettava di certo un racconto del genere. Ha ammesso che Fabrizio le dice sempre che adora Giacomo, aggiungendo poi: “Quando siamo stati a cena lì io vedevo che vi baciavate ma pensavo fosse una cosa così perché tutti ci baciavamo in bocca“.

Urtis ha confermato che Corona è stato “l’uomo della sua vita“. In questa edizione del “Grande Fratello Vip”, sicuramente Giacomo si sta lasciando andare parecchio a confessioni importanti e intense. La notizia potrebbe essere argomento di puntata, con Alfonso Signorini che potrebbe decidere di parlarne con il diretto interessato e ascoltare ancora il suo racconto.