GF Vip, Gemma Galgani non farà parte del cast: la dama ritornerà nel mese di settembre a "Uomini e Donne"

Nei giorni scorsi si è parlato insistentemente di un possibile addio di Gemma Galgani dalla storica trasmissione “Uomini e Donne“. La dama, con il passare degli anni, è diventato un vero e proprio simbolo del trono over sia a causa della difficoltà di trovare l’uomo della sua vita che dei litigi trash con Tina Cipollari.

Il sito “Notizie” ha riportato infatti come Gemma starebbe pensando a un clamoroso addio a “U&D” a causa del poco spazio ricevuto da Maria De Filippi: “Secondo indiscrezioni Gemma Galgani potrebbe aver ricevuto una proposta più allettante per quanto riguarda la sua carriera in tv: si dà il caso infatti che sarebbe stata contattata dalla produzione del GF Vip, e in tanti sono curiosi di sapere se la vedranno all’interno della settima edizione del reality show”.

La smentita e il futuro di Gemma Galgani

Una notizia che ha fatto immediatamente il giro del web, ma sono bastate poche ore per essere smentita. Difatti la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” ha rivelato come la dama di Torino, salvo clamorosi colpi di scena, resterà negli studi di “U&D” anche per la prossima edizione con la speranza di trovare un cavaliere con cui uscire dagli studi.

“Nessun abbandono e ritirata per Gemma” si legge sulle storie Instagram della fanpage dedicata a “Uomini e Donne”, in cui poi viene praticamente confermata la sua presenza dal mese di settembre: “Con molta probabilità la dama farà ancora parte di ‘Uomini e Donne’ nella prossima edizione!”.

Tra l’altro Alfonso Signorini, come rivelato a una sua fan sul settimanale “Chi Magazine”, ha sottolineato come molti dei nomi usciti in questi mesi per la settima edizione del “Grande Fratello Vip” non siano mai stati contattati e smentendo la presenza della sua amica Katia Ricciarelli nel ruolo di opinionista al posto di Adriana Volpe o Sonia Bruganelli.