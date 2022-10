GF Vip, Gegia si confronta con Marco Bellavia: "Ho provato ad aiutarti, ti ho sgridato per stimolarti"

Ascolta questo articolo

Quasi tutti i concorrenti presenti nello studio, approfittando dell’ospitata di Marco Bellavia al “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, hanno chiesto scusa all’ex vippone. La prima ad avvicinarsi a lui è stata Ginevra Lamborghini, subito seguito da Giovanni Ciacci, che in poche parole ammettono di essere dispiaciuti per non aver capito il suo stato d’animo nella Casa.

L’unica che, almeno fino a questo momento, continua a volere avere ragione in merito alla vicenda di Bellavia resta Gegia. Già negli studi di Cinecittà la comica romana ha affermato come Marco non stia soffrendo come vuole far credere, accusandolo poi di essere un depresso maniacale e addirittura di aver ricevuto delle avance da parte sua.

Il confronto tra Gegia e Marco Bellavia

Interpellata da Alfonso Signorini, la ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ricorda a Marco di aver cercato di aiutarlo: “Noi eravamo nelle tue stesse condizioni, anche io stavo male. Tu non puoi non ricordare quanto abbiamo parlato, io ho cercato di aiutarti come ho potuto, quando ti ho sgridato era per stimolarti”.

Marco in merito la rimprovera immediatamente, sottolineando come Gegia abbia detto di aver ricevuto delle avance da parte sua: “Perché non è vero?” ha risposto la comica per poi aggiungere: “Era una cosa simpatica. Io non agisco da psicologa, sono un’attice io lì ero una concorrente”. Da lei accetta poi un bacio sulla guancia, con Marco che rivela come tra i due resta la persona più lucida.

In merito a questa vicenda i social si sono scatenati, e praticamente tutti si sono schierati dalla parte di Marco Bellavia. Difatti gli utenti di Twitter accusano Gegia di non aver imparato nulla da questa vicenda: “Gegia che mentre Marco parla continua a dargli contro dicendo che ‘non è vero’ e si gira a guardare il pubblico. Io per sti soggetto non ho più parole,la bellezza del tacere, quella sconosciuta”.