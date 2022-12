GF Vip, Gegia presenta Mehmet ai vipponi e si baciano: "Siamo innamorati"

Ascolta questo articolo

Per molto tempo è stata messa in dubbio l’esistenza di Mehmet Bozkurt, il fidanzato turco di Gegia. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha rivelato di averlo visto per la prima volta in aeroporto, ma quello è stato il loro unico faccia a faccia poiché per più motivi hanno dovuto rimandare il loro incontro.

In una intervista rilasciata a “Fanpage” Gegia, oltre a ribadire dell’esistenza di Mehmet, promette di essere pronto a farlo conoscere al pubblico grazie ad Alfonso Signorini. Effettivamente, durante la diretta del 5 dicembre, Gegia presenta il suo fidanzato agli altri vipponi.

L’incontro tra Gegia e Mehmet

Il tutto inizia con una dichiarazione di Signorini, in cui decide di scherzare con gli altri vipponi: “Sapete che ci saranno nuovi ingressi: volete accogliere un maschio di alto livello? Vi dico una cosa, lui su mio ordine non può dire una parola. Dovete osservarlo”.

Dopo il breve toto-nomi, ove i ragazzi provano a indovinare il nuovo ingresso nella Casa, appare dinanzi a loro Gegia in cui bacia Mehmet lasciando tutti di stucco: “Avete visto, esiste“. L’uomo, oltre a confermare questa relazione, dichiara di essere molto innamorato dell’attrice.

Attualmente però, sempre come rivelato da Gegia, il suo fidanzato starebbe cercando lavoro in Italia con l’obbiettivo di rimanere nel nostro paese: “Mehmet lavora nell’edilizia, vuole lavorare. Il permesso di soggiorno è un cane che si morde la coda, ci stiamo dando da fare perché deve trovare lavoro. Il GF VIP ci darà una mano, è un ragazzo d’oro. Lui vuole lavorare nell’edilizia come costruttore, saldatore”.

Dagli studi di Canale 5 l’opinionista Sonia Bruganelli rivela che i vipponi e lei stessa sono stati dei malfidati sin da subito, mentre Orietta Berti non nasconde di aver dubitato delle parole di Gegia. L’ex vippona Elenoire Ferruzzi invece afferma di essere molto felice per Gegia, sottolineando come sia fortunata ad aver trovato un uomo come Mehmet.