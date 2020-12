GF Vip, Gaia Zorzi nella prossima edizione? L’esilarante risposta della sorella di Tommaso

Gaia Zorzi è intervenuta durante una diretta del “Grande Fratello Vip” per salutare il fratello Tommaso. Un incontro che se da una parte è stato molto emozionante, dall’altra ha messo in evidenza il rapporto speciale tra i due fratelli, fatto di ironia e sarcasmo. Proprio per questo la ragazza ha conquistato l’intero web che ora la vorrebbe vedere come concorrente nella prossima edizione del reality.

La sorella di Tommaso ha conquistato anche Gabriele Parpiglia, tanto che è apparsa insieme a lui in una diretta su Instagram. E quale situazione migliore per placare la curiosità di tutti i followers che lo seguono interessati? Infatti il giornalista e autore televisivo sempre attento e sul pezzo, ha chiesto a Gaia: “Sei pronta allora per il Grande Fratello il prossimo anno?”.

GF Vip, la risposta di Gaia diverte e punzecchia

La risposta pronta della Zorzi è arrivata puntuale e non ha fatto altro che confermare il suo ironico sarcasmo: “Prontissima! Prima stavo provando le mie litigate, cosa farò e cosa non farò. Poi devo vedere che Paese prendere dalla mia parte. Un po’ Risiko. Il Grande Fratello è diventato un po’ questo” pare più che evidente il riferimento agli ultimi fatti accaduti che hanno visto montare un’aspra polemica per alcuni voti arrivati dall’estero e che sembrano aver favorito Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco) rendendole immuni dal televoto.

Ma se qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio a riguardo, ecco che arriva un’altra esilarante risposta via Twitter della Zorzi. Un utente la prega di accettare qualora le venisse offerto di entrare nella Casa del Grande Fratello nella prossima edizione Vip, la risposta di Gaia: “Sì così il Brasile mi fa fuori alla prima nomination ahahahaha” e la frecciatina è di nuovo servita.

Nel frattempo il fratello Tommaso sta affrontando il suo GF Vip sopportando l’assenza di Francesco Oppini, dopo l’ammissione di essersi preso una bella cotta per lui. Questo è quello che è venuto fuori dopo un momento di confidenza con Cristiano Malgioglio che ha saputo, con molta tenerezza e umanità, tirare fuori all’influencer la verità taciuta fino a quel momento.