GF Vip, Gabriele Parpiglia sul cast: "Pamela Prati e Chadia Rodriguez confermati. Rita Dalla Chiesa potrebbe accettare"

La presenza di Pamela Prati al “Grande Fratello Vip 7“, condotto da Alfonso Signorini, a oggi resta un mistero lontano dalla sua risoluzione. Nei giorni scorso Alfonso Signorini su Instagram ha pubblicato un indizio riferendosi a un taxi e dello smalto rosso, chiaro tormentone lanciato dall’ex primadonna del “Bagaglino” durante la sua prima partecipazione al “GF Vip”.

Per molti, tra cui la blogger Deianira Marzano, il riferimento non era dedicato a Pamela Prati ma all’iconica trans Elenoire Ferruzzi. Tra l’altro l’influencer è stata vicinissima a prendere parte, in quella circostanza come ospite, del “GF Vip” per poi saltare il tutto all’ultimo momento.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip 7”

Il giornalista Gabriele Parpiglia, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, è stato ospite del programma radiofonico “Facciamo finta che” condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Qui si parla soprattutto del “Grande Fratello Vip”, ove il giornalista lancia alcune bombe piuttosto importanti sul cast.

Per Parpiglia due nomi sono praticamente certi e manca solamente l’ufficialità degli autori: “Pamela Prati la confermiamo. Il direttore Signorini ha messo un indizio su Instagram che era abbastanza leggibile. Pamela tornerà al Grande Fratello VIP, ma attenzione, tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone? Chadia Rodriguez confermata“. Sarebbero invece in trattativa Giovanni Ciacci, come annunciato in esclusiva dal sito “Trash italiano” e Carolina Marconi, ma al momento mancherebbero ancora alcuni dettagli prima della chiusura.

L’altro nome circolato, che attualmente resta ancora un sogno, è quello di Rita Dalla Chiesa. In realtà però Parpiglia sembra essere piuttosto ottimista su una chiusura in positivo della trattativa, poiché ci sarebbe il desiderio della conduttrice di prendere parte a questa avventura: “Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta. Credo che abbia voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere“.