GF Vip, furiosa lite tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi subito dopo la diretta

Una diretta difficile per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli quella del “Grande Fratello Vip” andata in onda venerdì 5 febbraio su Canale 5. La coppia usciva da una settimana fatta di varie discussioni e ciò che è accaduto ieri sera non ha certo riportato il sereno tra i due.

Giulia, infatti, si è di nuovo lamentata per il comportamento di Pierpaolo che, secondo il punto di vista della influencer, non l’ha difesa come si sarebbe aspettata, durante le varie discussioni che ha avuto in settimana con Tommaso Zorzi. Dal canto suo, anche Pretelli si è sentito abbandonato da Giulia quando in diretta è stato accusato di non esporsi, critica che già gli era stata mossa ai tempi della sua vicinanza con Elisabetta Gregoraci.

Quest’ultima, dal provocatorio Alfonso Signorini, è stata chiamata in causa per elargire consigli alla neo coppia su questa spinosa questione. L’ex moglie di Flavio Briatore si è elegantemente tolta dall’impiccio con un “sbrigatevela tra di voi“, facendo forse tirare un sospiro di sollievo a Pretelli che già immaginava di dover gestire anche le sue dichiarazioni.

GF Vip, la lite tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Pierpaolo, dicevamo, dopo la diretta si è alterato non poco con Giulia e tra i due è stata inevitabile la lite: “Tu hai in mente solo quello che hai fatto tu per me, non quello che ho fatto io per te. Sono cinque mesi che sto qua e mi dicono che non prendo posizione, zerbino e tutto quanto. È una cosa per cui ho sofferto, sai che ci sono stato male. Almeno una parola tua, che mi conosci e sai che per te mi espongo”.

Giulia non prende bene le parole del ragazzo e cerca di spiegargli il suo punto di vista: “Io ho solo detto che anche se ho torto, da donna, dovevi difendermi” e fa notare a Pretelli quanto sia permaloso. La Salemi precisa che sta soffrendo – quanto lui – per non sentirsi difesa in una situazione che la fa stare molto male, riferendosi sempre alla bagarre con Zorzi.

Pretelli, allora, prima di uscire dalla sauna fa notare a Giulia che le aveva suggerito di lasciare perdere la questione, ma lei non gli ha dato retto e ha continuato a parlare di Tommaso aggravando ulteriormente la situazione tra loro: “Magari dici delle cose carine a me, ma quando c’è da dirle pubblicamente…non dico che devi fare un monologo, una parola. Tu fai le parole, io faccio i fatti“. Per ora è tutto, vedremo se Giulia e Pierpaolo riusciranno a trovare un punto di incontro.