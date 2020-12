GF Vip, furiosa lite nella notte tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini

L’entrata al “Grande Fratello Vip” di Sonia Lorenzini, l’ex tronista di “Uomini e Donne“, non è certo passata inosservata. Dopo lo scherzo a Cristiano Malgioglio, quando l’influencer ha fatto credere di essere stata cacciata in malo modo da un set di un suo video perché il cantautore si era infatuato del suo fidanzato, la tensione è salita alle stelle grazie a Tommaso Zorzi.

Il gieffino, infatti, quando ha capito che la Lorenzini sarebbe diventata una sua coinquilina è sprofondato in una irritata disperazione: “Quando pensi che peggio di così non possa andare…” con questo commento tagliente di Zorzi ha dato il benvenuto a Sonia. Ma i veri “festeggiamenti” per la sua entrata hanno avuto inizio solo alla fine della diretta.

In veranda la Lorenzini si è subito scontrata con Giulia Salemi che le ha rimproverato di averla guardata in maniera dura e scostante. Lei si è scusata e ha spiegato che il suo disappunto era stato provocato dalle parole di Zorzi che appena l’ha vista ha commentato “Hanno liberato il circo“. Arriva in quel momento proprio Zorzi che ha dato il via alle danze.

GF Vip, lo scontro tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi

La Lorenzini si è scagliata contro di lui per quel gesto poco signorile che ha avuto nei suoi confronti: “Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà. […] Poi alla fine ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna. Sapessi quanto mi hai frantumato il cac***o. Tu hai detto ‘hanno liberato il circo’, mi hai provocata. Sei abituato che la gente non ti risponde, ma con me non attacca. Ok?!”.

Poi ha dato a Zorzi del bugiardo e lo esorta a raccontare la verità dei fatti. La Lorenzini gli ricorda il loro incontro ad una serata in allegria e nei giorni successivi la pubblicazione di alcune storie che prendevano in giro Sonia, nel profilo Instagram di Tommaso. La settimana successiva a questi fatti, si sono incontrati di nuovo ad una festa e Zorzi avrebbe fatto finta di non conoscerla, infine: “Poi in un programma hai fatto il verso del vomito dopo aver visto una mia foto. Ti sembra bello?” questa la versione della storia secondo la Lorenzini.



Tommaso, a disagio sotto il fuoco nemico, si sfoga: “Mi fa orrore questa cosa. Ma come si permette questa qui a venire al GF Vip per dirmi certe cose? Se aveva un problema e le dava così fastidio ha avuto 8 mesi per dirmi tutto. (…) Sono un leone chiuso nel bagagliaio di una Panda. Non ce la posso fare, mamma mia cosa mi hanno combinato. Se vuole il teatrino io le dò anche quello” siamo certi che la questione è tutt’altro che conclusa.