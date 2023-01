GF Vip, furente lite tra Dana Saber, Sofia Giaele De Donà e Oriana Marzoli: il motivo

Ascolta questo articolo

Nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5, inizia a salire la tensione. I protagonisti di questa settima edizione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini sono sicuramente le donne, che continuano a far parlare di loro per via delle liti piuttosto pesanti.

Tra le più attive troviamo Dana Saber e Oriana Marzoli, che sono entrate nelle grazie del pubblico nonostante siano entrate a giochi già iniziati. Difatti le due modelle sin da subito hanno fatto parlare di loro, non tirandosi indietro con le frecciatine e alzando la voce dinanzi alla prima possibilità.

La lite tra Dana Saber, Oriana Marzoli e Sofia Giaele De Donà

Inizialmente la lite ha visto come protagonisti Dana e Giaele, e solamente in seguito è entrata nella discussione Oriana. Come riportato testualmente dal sito “Leggo”, Dana nei giorni scorsi ha ammesso senza farsi nessun tipo di problema di provare un qualcosa d’importante nei confornti di Andrea Maestrelli, ma fino a questo momento non è riuscita ancora a dimostrare tutti i suoi sentimenti.

Cosa che è invece riesce a fare più che egregiamente Giaele poiché, durante il gioco della bottiglia, riesce a farsi baciare da Andrea. Questo gesto però non viene molto apprezzato da Dana che sbotta subito: “Sei una morta di fame! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio. Continua a fare il coniglietto! Prendi l’insalata e basta! Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana”.

Ovviamente non si fa attendere la risposta di Giaele: “Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando? Ma davvero? Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te”.

Successivamente Dana Saber ha spintonato Oriana Marzoli giustificandosi che non ci fosse spazio, scatenando un’altra piccola prima lite. Infine la modella italo-marocchina, probabilmente per allonantarsi dalle donne nella Casa, decide di farsi le valige per trasferirsi a vivere in piscina.