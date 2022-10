GF Vip, furente lite tra Charlie Gnocchi e Amaurys Perez: "Mi voleva picchiare"

Ascolta questo articolo

Durante la serata del 20 ottobre, precisamente dopo la diretta, Amaurys Perez e Charlie Gnocchi si sono resi protagonisti di un litigio piuttosto pesante. Il tutto nasce quando il fratello di Gene chiede agli altri concorrenti di non parlare più nella Casa della vicenda legata a Marco Bellavia.

La richiesta però non viene apprezzata dal pallanuotista, accusando Charlie di essere eccessivamente dentro ogni questione nata nella Casa. Gli autori cercano immediatamente di censurare la scena, inquadrando un piccione fuori dagli studi di Cinecittà, ma in maniera piuttosto maldestra in regia si dimenticano di spegnere l’audio e per questo motivo su Twitter girano decine di clip in cui si possono ascoltare le parole di Amaurys e Charlie.

Lo scontro tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi

Amaurys invita Charlie a non comportarsi da tuttologo e il conduttore, nonostante abbia provato a difendersi dalle sue accuse, riceve solamente un nuovo attacco dal cubano rivelando che non si deve più avvicinare a lui. Gnocchi, forse preso un po’ alla sprovvista dall’intensità della sua voce, rivela in maniera meravigliata che, all’interno della Casa, da oggi non si può parlare più di nulla.

Solo in seguito Charlie spiega i motivi dell’ira di Amaurys: “Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale”.

Charlie rivela che non vuole parlare più del caso legato a Marco poiché hanno già fatto una figura barbina a livello nazionale: “Dopo che ci hanno fatto una ramanzina infinita non parliamo più di Marco lamentandoci. Ragazzi ve lo ripeto ancora. Abbiamo sbagliato, punto. Non bisogna dire niente. Io questo dicevo prima anche ad Amaurys. Lui è sbroccato solo per questo”.

Nelle ultime ore Amaurys e Charlie hanno provato a riappacificarsi abbozzando a un nuovo dialogo, non riuscendo però nel loro intento. Sicuramente Alfonso Signorini, durante la diretta di lunedì, cercherà di chiarire e provare a risolvere questa delicata vicenda.