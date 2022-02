GF Vip, frase gravissima da parte di Nathalie Caldonazzo: "Verrà squalificata, ha detto una cosa schifosa"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” scoppia il caso legato a Nathalie Caldonazzo. Secondo alcuni vipponi l’ex compagna di Andrea Ippoliti avrebbe esclamato una frase da squalifica immediata, ma al momento gli autori starebbero facendo di tutto pur di far trapelare le minori informazioni possibile su questa vicenda.

“Ho perso proprio l’interesse, non me ne frega più niente” ha dichiarato in merito a questa frase Jessica Selassié che poi ha aggiunto in maniera ancora più severa: “A me non mi fa più piacere mi è calata proprio. Sapendo poi questa roba qui che è schifosa, proprio ti dico ciao”.

Miriana Trevisan invece ha esclamato con toni piuttosto decisi: “A me viene da piangere quando parlate di questa frase ragazzi. Io ho vissuto una vita, mio padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi veniva voglia di chiederle perché lo ha detto, ma se ne rende conto? Ha detto una cosa gravissima“.

Sophie Codegoni, riferendosi proprio a Jessica Selassié e Miriana Trevisan, invece immagina che gli autori insieme ad Alfonso Signorini Signorini possano prendere dei provvedimenti piuttosto seri nei confronti di Nathalie dalla diretta di giovedì sera: “Ragazze secondo me lei verrà squalificata subito”. La stessa principessa etiope, come riportato dal sito “Coming Soon“, rivela di sperare in una squalifica immediata.

Il mistero sulla frase però si infittisce sempre di più, è la curiosità dei telespettatori non si placa, con Nathalie Caldonazzo che è andata in cima ai trend topic di Twitter nel giro di poche ore. A causa del clamore mediatico Alfonso Signorini, ovviamente insieme agli altri concorrenti nella Casa, ne parleranno sicuramente e magari faranno sentire, o al massimo menzioneranno, l’esclamazione ritenuta così grave dai gieffini.

Tra l’altro Nathaly è al televoto contro Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, ove l’artista ha chiesto ai telespettatori di essere eliminata. Ma al momento non si può escludere un congelamento della nomination a causa della squalifica della Caldonazzo.