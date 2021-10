GF Vip, frase choc di Soleil nei confronti di Gianmaria. Lo staff del modello chiede dei provvedimenti da parte degli autori

Il rapporto tra Soleil Sorgè e Gianmaria Antinolfi, due dei concorrenti del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è ormai arrivato alla deriva. I gieffini, come poi hanno confermato durante le loro settimane passate negli studi di Cinecittà, sono stati protagonisti di un breve flirt estivo.

Inizialmente Gianmaria ha provato in ogni modo di conquistare Soleil, avvicinandosi a lei in maniera piuttosto evidente, ma ogni tentativo è stato un buco nell’acqua. Il modello invece, nell’ultimo periodo, decide di provare ad avere un approccio con Sophie Codegoni, affermando di preferirla all’italoamericana, ma al momento la ragazza non riesce spingersi oltre a un’attrazione fisica.

Le ultime dichiarazioni choc di Soleil

Le frecciatine da parte dell’ex corteggiatrice di Luca Onestini a “Uomini e Donne” nei confronti di Gianmaria non si sono mai fatte mancare, ma in questi giorni sembra aver superato il limite del buongusto. Infatti, durante una chiacchierata con Davide Silvestri, afferma: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, che gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano. Ovviamente sto scherzando”. Proprio il cugino di Kekko dei Modà, capendo l’andazzo della situazione, prova a fermarla.

Antinolfi, al momento, non sa nulla dello sfogo della sua ex fidanzata, ma allo staff del ragazzo non è sfuggito questo particolare. Proprio per questo motivo, con un breve post pubblicato nelle storie, decidono di commentare l’accaduto: “Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Dispiace per Gianma. Speriamo che Grande Fratello Vip prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti. Davide si è subito accorto di quanto accaduto e ha detto di non esagerare”.

Allo staff di Gianmaria si aggiunge anche il pubblico, dal momento che molti utenti di Twitter si stanno lamentando delle durissime parole di Soleil. Difficilmente però gli autori del “GF Vip”, oltre alla solita ramanzina in diretta di lunedì, interverranno sul serio nei suoi confronti.