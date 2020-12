GF Vip, frase choc di Giulia Salemi su Maria Teresa Ruta: "Cerca il p*** di Pierpaolo"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Capisco non avere filtri dopo vari mesi all'interno della Casa (anche se Giulia Salemi è entrata solo recentemente) ma un po' di rispetto per una persona va dato, e ogni scusa viene a cadere se si fanno sempre le solite squallide battute. Sinceramente credo che Signorini non prenderà dei provvedimenti, ma spero che almeno venga rimproverata in diretta.