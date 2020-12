GF Vip, Franceska Pepe parla del televoto truccato per Adua Del Vesco

Le proteste sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile nei confronti di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip non si sono ancora fermate. Il primo caso è nato durante il primissimo televoto tra Franceska Pepe e l’attrice, in cui Rosalinda venne salvata grazie ai voti dei brasiliani e spagnoli grazie alla sua amicizia con Dayane Mello.

Si è trattato di un esito completamente sorprendente, dal momento che la modella resta una delle ragazze più amate di questa quinta edizione del reality show. Su Twitter poche ore dopo sono emersi numerosi post da parte di account spagnoli a sostegno di Adua Del Vesco, nonostante il regolamento vieti espressamente di far votare gli utenti stranieri. Questa anomalia viene poi segnalata dal Codacons presentando un esposto all’Agcom, ma il fenomeno non è mai stato combattuto con convinzione.

L’ultimo attacco di Franceska Pepe

Intanto l’ex gieffina, in questi giorni, ha annunciato di essersi definitivamente allontanata dagli studi del GF Vip rinunciando anche alla sua presenza da semplice ospite. Il motivo, come svelato dalla diretta interessata, sarebbe quello di lasciare più spazio ai nuovi concorrenti preferendo guardare la trasmissione da casa sua.

Nonostante questa decisione, Franceska Pepe continua a parlare apertamente del programma. In una storia Instagram ha voluto rispondere a una sua fan che le ha chiesto di ritornare nella Casa per dire ad Adua di essere ancora negli studi di Cinecittà perché votata dai telespettatori spagnoli: “La stanno votando anche dalle tribù indigene in amazzonia”.

Parole ampiamente apprezzate dalla maggior parte degli utenti di Twitter, che hanno immediatamente lanciato l’hashtag “#TELEVOTOTRUCCATOGFVIP“. Sotto a questo topic si possono leggere vari commenti in cui vengono attaccati Adua e Alfonso Signorini: “Ricordiamo al carissimo Alfonso Signorini e a tutti gli autori del #GFVIP che i punti di share alti in questi due mesi li hanno avuti grazie a fan e spettatori ITALIANI. PRETENDIAMO RISPETTO. STOP VOTI DALL’ESTERO”.