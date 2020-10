GF Vip, Franceska Pepe dà del comodino ad Andrea Zelletta, lui replica: "Sei inutile, stai zitta sfigata"

Nonostante sia uscita dalla casa già da qualche giorno, Franceska Pepe sta continuando a fare il suo personale show al “Grande Fratello Vip“. Alfonso Signorini ha immediatamente capito il potenziale della giovane modella e per questo motivo le consente spesso di dire la sua.

Nell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda nella giornata di ieri 12 ottobre, Franceska Pepe si scaglia contro quasi tutti i concorrenti, concentrandosi in particolar modo su Andrea Zelletta. Infatti, durante un faccia a faccia a distanza, definisce l’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” un “comodino“, scatenando immediatamente la sua furia.

Lo sfogo di Andrea Zelletta

Il giovane cade immediatamente nella trappola di Franceska e dichiara: “Tu invece sei una grande maleducata. Sei malvagia e inutile. Nemmeno ti penso. Se incontro una persona come te io la schivo. Stai zitta sfigata. Impara l’educazione prima di parlare con me, che secondo me i tuoi genitori non te l’hanno data. […] Io ho solo un grande rispetto. Porta rispetto, sfigata”.

Nonostante lui sbraitasse in questa maniera, veniva inquadrata l’ex gieffina mentre rideva di buon gusto, godendo quasi del duro sfogo avuto da Andrea Zelletta. Queste offese hanno comunque ferito profondamente il giovane giacché, una volta arrivata la pubblicità, è scoppiato in lacrime non accettando per nulla i punzecchiamenti di Franceska Pepe.

Andrea Zelletta non sembra essere l’unico ad avere un parere negativo sulla Pepe, anche gli altri inquilini, dopo questa vicenda, hanno attaccato duramente la modella. Per esempio Stefania Orlando dichiara che lei si comporta in questa maniera solamente per avere un po’ di attenzione, mentre Myriam Catania la definisce una persona cattiva e codarda. A queste critiche si aggiunge l’opinionista Pupo, che la definisce una ragazza fastidiosa che non ha concluso niente nella sua vita.