GF Vip, Franceska Pepe assente ad inizio puntata: rissa sfiorata dietro alle quinte

Venerdì 9 ottobre su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata del “Grande Fratello Vip” e subito i fan della trasmissione hanno notato una stranezza. In pratica la poltroncina bianca che doveva ospitare Franceska Pepe, di fianco al primo eliminato Fulvio Abbate, era vuota. Sul web si è scatenato di nuovo il gossip che già da giorni si vociferava e cioè l’eventuale ritorno in gioco della ragazza.

La verità, invece, era ben diversa e dopo una pausa pubblicitaria, eccola magicamente comparire con una poco elegante e senza dubbio misteriosa, ora di ritardo. In linea con il suo carattere diretto e senza tanti giri di parole, l’ex gieffina ha svelato immediatamente il motivo che l’ha tenuta lontano dagli studi Mediaset.

GF Vip, la Pepe litiga con un’autrice del programma

“Ho litigato con un’autrice del programma“ ha ammesso candidamente la Pepe, buttando benzina sulla curiosità dei telespettatori che si sono riversati sui social per capire meglio cosa fosse accaduto dietro alle quinte del programma. Poco si sa sul reale motivo che ha scatenato la lite tra le due donne.

Alfonso Signorini, però, non si dà per vinto e con la sua solita abilità investigativa, cerca di scavare più a fondo chiedendo se fossero arrivate alle mani. La Pepe risponde con sincerità: “Ci siamo andate vicine. Non sopporto le mancanze di rispetto“, quindi sarebbe questo il motivo scatenante che ha fatto saltare i nervi a Franceska.

Non pago per la risposta ricevuta, Signorini tenta di carpire altri dettagli che potrebbero essere preziosi per capire meglio come siano andate in realtà le cose: “Cos’è successo? Perché avete litigato?” domanda Signorini arrivando subito al nocciolo della questione. La risposta che ottiene, però, non aggiunge quei particolari sperati: “Si è scaldata troppo e ha alzato la voce. Le avevo solo chiesto un chiarimento” risponde la Pepe, un po’ avara di dettagli. Forse ne sapremo di più nella puntata di “Live – Non è la D’Urso” dove la ragazza è attesa come ospite.