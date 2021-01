GF Vip, Francesco Oppini dedica un aereo a Tommaso Zorzi: "Tommy resisti non sei solo"

Una delle poche amicizie nate in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è quella tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Nel corso delle settimane, nonostante abbiano avuto dei litigi anche forti, sono comunque riusciti a trovare un punto d’incontro e mostrandosi sempre in sintonia.

Per questo motivo l’addio di Francesco per Tommaso Zorzi è stato un duro colpo da digerire, ed ha dichiarato nei giorni successivi pronto a uscire dalla Casa. Durante una chiacchierata con Cristiano Malgioglio l’ex concorrente di Riccanza ha poi rivelato di essersi innamorato di Oppini e di non vederlo più come un semplice amico.

L’aereo di Francesco Oppini per Tommaso Zorzi

Francesco Oppini ha comunque smentito di provare un sentimento forte nei confronti di Zorzi, dal momento che ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere pronto a convivere con la fidanzata Cristina dopo la sua esperienza negli studi di Cinecittà: “Non è stato il GF Vip a farmi comprare casa… Sicuramente parteciparvi dà una mano, però non ti arricchisce”.

Queste dichiarazioni non hanno comunque messo a rischio l’amicizia tra Oppini e Tommaso Zorzi, siccome Francesco in una delle sue ospitate ha ammesso di essere pronto ad aspettarlo dopo il GF Vip. Per mostrare tutto il suo affetto nella giornata di ieri il figlio di Alba Parietti, insieme ai fan dell’influencer, ha voluto dedicargli un aereo con sopra scritto: “Tommy resisti non sei solo. Noi con te, Francesco e Fan”.

Sin da subito Zorzi si è mostrato molto emozionato dal regalo fatto da Francesco Oppini, ammettendo di essere rimasto anche un po’ sorpreso per il suo gesto: “L’aereo di Fra non me lo aspettavo”. Anche i fan hanno apprezzato molto l’aereo dedicato da Francesco nei confronti di Tommaso, e su Twitter i commenti a suo favore si stanno sprecando.