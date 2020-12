GF Vip, Francesco Monte potrebbe entrare nella Casa durante la diretta di Capodanno

Francesco Monte pare aver deciso di dare un taglio al mondo del gossip e concentrare la sua vita professionale sulla musica. Negli ultimi giorni di luglio ha lanciato su YouTube e su altre piattaforme di streaming il singolo “Siamo già domani”, in cui ha raggiunto quasi 200 mila visualizzazioni in cinque mesi.

Proprio per questo motivo in una recente intervista a “Non succederà più“, trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli, Francesco Monte ammette di non star guardando il Grande Fratello Vip, anche se conosce benissimo i concorrenti che fanno parte della Casa. L’ex tronista però ha rivelato di voler usare il pugno duro: “C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però potrebbero ritrovarsi con delle sorpresine con le lettere degli avvocati”.

Francesco Monte parla del Grande Fratello Vip

Come riportato dal sito “Coming Soon” in questi giorni Francesco Monte ha rilasciato una intervista a “Casa Chi“, il format del settimanale “Chi” in onda sulla pagina ufficiale della rivista. Qui l’ex fidanzato di Giulia Salemi inizia a parlare della sua nuova vita professionale: “A oggi sono concentrato totalmente sulla musica. Non ho posto il pensiero di ritornare in un programma televisivo al di fuori di quello che ho fatto che è stato Tale e Quale Show”. Nonostante in passato abbia fatto parlare di se per le sue storie d’amore con Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, in questa intervista dichiara di non amare il mondo del gossip

Ritornando a parlare del GF Vip, Monte non esclude di poter far parte della puntata di Capodanno in onda su Canale 5, dal momento che potrebbe far conoscere al pubblico la sua voce da cantante: “Se me lo proponessero non scarterei l’ipotesi di andare a Capodanno a cantare nella casa del Grande Fratello Vip”.

Di sicuro la puntata del 31 dicembre, come rivelato dallo stesso Signorini, dovrebbe avere degli ospiti musicali, ma al momento non si sa se possano entrare o meno nella Casa a causa del Covid-19.