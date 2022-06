GF Vip, Francesco Facchinetti si candida: "Ci andrei subito, ma la mia famiglia non vuole"

Ascolta questo articolo

Si sta lavorando duramente per formate il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede a oggi l’unica certezza nella conduzione grazie ad Alfonso Signorini. Infatti neanche le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, verranno confermate e la rete sta cercando dei sostituti all’altezza.

Sul cast negli ultimi mesi sono stati accostati numerosi nomi, come quelli di Veronica Cozzani, Alvaro Vitali e Pamela Prati, ma fino a questo momento nessun personaggio famoso è stato annunciato. Mediaset infatti sta concentrando tutti i suoi sforzi per “L’isola dei famosi”, mentre al “GF Vip” sta lavorando sottotraccia provando a far trapelare meno informazioni possibili.

Francesco Facchinetti e il mondo dei reality show

Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Dj Francesco rivela di essere pronto a far parte nuovamente dei reality show: “Se farei il Grande Fratello Vip o rifarei L’Isola dei Famosi? Voi lo sapete che io sono pazzo e quindi sì andrei sia a L’Isola che al GF Vip”.

Racconta poi un aneddoto legato alla trasmissione condotta da Signorini: “Devo raccontarvi la verità, mi avevano anche chiamato per fare il Grande Fratello Vip e io avevo già detto di sì. Poi però la mia famiglia e le persone con cui lavoro mi hanno detto che se fossi andato mi avrebbero azzerato davvero. E qui qualcuno potrebbe dirmi France ma che cavolo vai a fare lì tu che fai un sacco di cose? Io andrei subito perché a me fondamentalmente non me ne frega nulla, io dove mi diverto vado subito. E lì sono sicuro che mi divertirei. Però non posso andare, non mi lasciano proprio andare“.

Parlando invece della sua partecipazione a “L’isola dei famosi” del 2006 afferma che ai tempi è stato veramente arrestato, rivelando come la polizia locale lo avrebbe scambiato della 18th Street Gang a causa del suo tatuaggio “8” sul petto.