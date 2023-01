GF Vip, Francesco Chiofalo contro i Donnalisi: "Non si amano, a lei può interessare Antonino"

Ascolta questo articolo

Nonostante i loro svariati alti e bassi ove non mancano i colpi di scena, al momento i due vipponi Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono l’unica coppia che è nata all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Ovviamente Antonella ed Edoardo vengono molto chiacchierati anche tra i fan del reality show, in cui sui social network i loro sostenitori si sono schierati dalla loro parte con i “Donnalisi“, ma comunque non mancano però i telespettatori che a oggi stanno mettendo in dubbio la loro storia d’amore.

L’attacco di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo, conosciuto con il soprannome di “Lenticchio” durante la sua partecipazione a “Temptation Island”, intervistato dalla trasmissione radiofonica “Non Succederà Più“, in onda su Radio Radio che viene condotta da Giada Di Miceli, afferma di avere molti dubbi su Edoardo e Antonella.

“Sta diventando monotono questo argomento” ha affermato Francesco come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” per poi aggiungere: “Antonella Fiordelisi ha salvato la vita di Edoardo Donnamaria sennò all’interno del programma era totalmente trasparente. È l’uomo medio. Non è simpatico, ma neanche antipatico, non è alto ma nemmeno basso. Lei con me non faceva così, non è innamorata. Stava ben attenta a non farmi arrabbiare. Di Edoardo non gliene frega niente”.

Secondo Francesco però Edoardo deve comunque ringraziare Antonella, poiché grazie a questa presunta storia d’amore si sta ritagliando comunque uno spazio più che importante in questa settima edizione del “Grande Fratello Vip” e, così facendo, sta uscendo dal totale anonimato.

Continuando con la sua intervista, Chiofalo rivela che la Fiordelisi potrebbe essere interessata a un altro ragazzo negli studi di Cinecittà per un motivo ben preciso: “Antonino potrebbe piacere ad Antonella ma solo perché è l’ex di Belen. Lui è molto ‘pubblicizzato'”.

Si parla poi del presunto televoto truccato, in cui Antonella viene accusata di aver usato dei bot per vincere al televoto contro Oriana Marzoli: “Il dubbio è venuto anche al Codacons. Lei le conoscenze dei bot ce le ha, il padre ce le ha. Lui ha un comportamento non normale, molto agguerrito. Il padre è il suo manager”.