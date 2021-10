GF Vip, Francesca Cirpiani strappa i capelli a Giucas Casella: caos nella casa

L’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” ha regalato un altro momento di ilarità che vede coinvolta Francesca Cipriani. Alla fine dell’articolo il video della tirata di capelli. La gieffina è ormai nota per le sue reazioni super trash quando si nomina il fidanzato Alessandro. Già durante la puntata precedente si ha avuto modo di constatare il suo atteggiamento forte, difatti nemmeno i body guards sono serviti a fermarla quando si è ritrovata Alessandro difronte.

Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip non si sono lasciati sfuggire l’occasione di bissare il momento e così hanno nuovamente invitato Alessandro. Già solo udire il nome fa impazzire la Cipriani e dunque, anche durante l’ultima diretta, Francesca ha avuto una reazione ancora più forte: ha rotto una porta e strappato i capelli a Giucas Casella.

Andando con ordine, quando Signorini le ha fatto vedere delle immagini, la gieffina è subito esplosa battendo sui muri e sulle porte perché voleva incontrare il fidanzato. Mentre tirava, una di esse le è finita tra le mani, rompendola letteralmente. Quando è arrivato il momento di incontrare Alessandro, solo attraverso il vetro, Francesca è stata ancora incontenibile.

Quando la conversazione è stata interrotta, chiudendo le ante che coprivano il vetro, la Cipriani continuando a urlare, le ha tenute aperte con le mani. A quel punto è intervenuto Alfonso chiedendo che la gieffina venisse riportata in casa. E proprio quando è rientrata è scoppiato il caos. In preda all’entusiasmo, la Cipriani ha staccato una ciocca di capelli a Casella.

Mentre Francesca salutava Alessandro, si sentivano le urla di Giucas. L’illusionista si dimenava: “Ahi, Ahi i capelli. Francesca, che c’entro io“. Ma la Cipriani continuava a strillare senza capire cosa stesse facendo. Quando la situazione si è calmata, Casella ha dichiarato a Signorini: “Mi ha tolto una ciocca di capelli. Se ho il parrucchino? Ma no, non ce l’ho“.

Francesca ha provato ad “addossare” la colpa a Giucas, ammettendo che sarebbe stato lui stesso a chiederle di tirargli i capelli proprio per dimostrare che non ha il parrucchino. Casella ha prontamente smentito la Cipriani e la gieffina non ha potuto far altro che chiedergli scusa. Si è poi voltato pagina, parlando d’altro.