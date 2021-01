GF Vip, Francesca Cipriani sbotta contro Antonella Elia: "E’ pazza. Andrebbe cacciata dal programma"

Francesca Cipriani si è sempre fatta conoscere come una persona schietta e senza peli sulla lingua. Lo ha dimostrato anche questa volta, quando si è trovata a commentare su Instagram il discutibile atteggiamento che Antonella Elia ha assunto nei confronti di Samantha De Grenet durante il loro faccia a faccia al “Grande Fratello Vip“.

Quella sera nella Casa di Cinecittà la bionda opinionista ha inveito contro la De Grenet arrivando a dirle, tra gli altri insulti, quanto fosse ingrassata. Dopo la puntata Samantha ha avuto un crollo e, sfogandosi con Stefania Orlando, ha dichiarato di non riuscire a capacitarsi di come la Elia abbia voluto ferirla così tanto, sapendo il doloroso percorso che ha dovuto affrontare per sconfiggere un tumore.

GF Vip, Francesca Cipriani è una furia contro Antonella Elia

A dire la sua ora è la Cipriani che fa sapere di essere rimasta delusa dal comportamento di Antonella che le stava anche simpatica. Ora la reputa “cattiva” proprio per aver voluto ferire la De Grenet tirando in ballo l’aspetto fisico: “Una donna che ancora sta superando la paura di morire, lo stress e tutto quello che possa esistere per sconfiggere il mostro che si chiama tumore” ribadisce la Cipriani.

Ma il suo livore non si ferma qui e affonda la lama contro la Elia, arrivando a definirla pazza con problemi da risolvere: “Ha problemi è pazza, va curata. Ti avrei preso a calci nel sedere. Un’opinionista non può permettersi di dire certe cose. Come si può permettere di offendere una donna malata”.

La furia fuori controllo di Francesca cresce sempre di più e arriva ad una conclusione che per lei sarebbe la giusta punizione per Antonella: “Andrebbe cacciata dal Grande Fratello Vip. Stai zitta, se avessi sofferto davvero non ti permetteresti di fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te”, tuona e conclude furente la Cipriani.