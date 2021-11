GF Vip, Francesca Cipriani riceve la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato

La vita sentimentale di Francesca Cipriani non è stata sempre molto serena e, durante le sue numerose ospitate nei salottini di “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso”, tutti i programmi condotti proprio da Barbara D’Urso, ha raccontato più volte della sua amarezza per non riuscire a trovare la propria anima gemella.

Negli ultimi mesi però sembra aver dato una svolta importante alla sua vita privata grazie ad Alessandro Rossi, il suo attuale fidanzato. Il noto imprenditore edile, fondatore della “Edil Geo”, azienda che si occupa di costruire e arredare le case, cerca sempre di evitare le luci della ribalta, ma dinanzi alla sua fidanzata ha provato più volte a fare uno strappo alla regola.

La proposta di nozze ricevuta da Francesca Cipriani

Inizialmente l’ex pupa de “La pupa e il secchione”, incalzata da Alfonso Signorini, parla del suo ex fidanzato, rivelando di aver ricevuto da parte sua numerose violenze fisiche a tal punto di andare in ospedale. Ora ammette di essere molto felice insieme ad Alessandro, non nascondendo però che, almeno in un primo periodo, aveva paura di lui a causa delle brutte esperienze passate.

La Cipry riceve nuovamente la sorpresa di Alessandro Rossi che, in giardino, fa la sua proposta: “La felicità che mi dai tu nei piccoli gesti non ci sono né soldi né televisione che me li possono dare. Io sono molto innamorato di te, io senza di te non riesco a stare. Volevo chiederti di stare con me tutta la vita e invecchiare con te. Sono felice con te”.

Francesca successivamente ha preso l’anello della proposta presente su un vassoio e quindi Alessandro, anche a causa del Covid-19, non lo ha toccato. Una volta “sfreezata” dagli autori ha urlato e ripetuto più volte “ti amo” per poi dire il fatidico “sì”: “Voglio vivere l’eternità con lui, anche dopo la vita”.