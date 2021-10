GF Vip, Francesca Cipriani incontra il suo fidanzato e tira i capelli a Giucas Casella

Francesca Cipriani, dopo aver richiesto in questi giorni ad Alfonso Signorini e agli autori del “Grande Fratello Vip” d’incontrare il suo fidanzato, vede il suo desiderio realizzarsi nella giornata dell’8 ottobre. L’ex conduttrice de “La pupa e il secchione”, proprio come successo a inizio settimana, impazzisce dinanzi alla vista di Alessandro Rossi.

Il tutto inizia con Alfonso Signorini che, per evitare alcune scene viste lunedì, ha avvisato la Cipriani che il suo fidanzato era molto vicino a lei. Sono bastate queste poche parole per far scattare immediatamente la showgirl, in cui ha cominciato a battere i pugni sulle pareti della Love Boat e tirando con tanta forza la porta fino a romperla.

L’incontro tra Francesca Cipriani e Alessandro

La Cipry, sempre in compagnia dei due bodyguard, riesce finalmente ad avere il suo secondo incontro consecutivo con il suo fidanzato che prova a consolarla da alcuni giorni vissuti sottotono: “Io ho sentito una registrazione in cui parlavi con Manuel, ti ho vista giù di morale ma devi stare tranquilla perché io ti amo da morire e per me sei la migliore del mondo. Io ti penso sempre, sei la mia anima gemella e mi manchi tanto, per me sei la migliore del mondo anche se hai fatto un po’ la biricchina”.

In seguito a questo breve faccia a faccia Francesca Cipriani ringrazia Alfonso Signorini e gli autori del “Grande Fratello Vip” per aver avuto la possibilità d’incontrare il suo fidanzato, affermando comunque di essere triste per non essere riuscito a incontrarlo e avere un contatto fisico.

Nella foga dell’evento Francesca Cipriani è rimasta impigliata ai capelli di Giucas Casella, ove quest’ultimo dolorante ha detto: “Ma cosa c’entro io? Mi ha fatto male”. La scena, che ovviamente sta facendo il giro del web, viene commentata in maniera contrastante, siccome in tanti pensano che la Cipriani stia approfittando fin troppo del suo personaggio per creare delle gag al limite del surreale.