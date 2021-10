GF Vip, Francesca Cipriani impazzisce dinanzi al fidanzato e viene fermata dai bodyguard

Finalmente Francesca Cipriani, dopo vari inviti e anche un paio di messaggi molto romantici da parte del suo fidanzato, riceve la visita del suo Alessandro all’interno degli studi di Cinecittà. Il tutto succede durante la puntata del 4 ottobre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

L’ex conduttrice de “La pupa e il secchione”, che ha già mostrato di essere molto sensibile nelle scorse settimane, emozionandosi semplicemente per un aereo ricevuto da Raffaella Fico dal suo fidanzato in cui ha avuto bisogno dell’aiuto dello psicologo per riprendersi, dà il meglio di se in questo incontro.

Francesca Cipriani perde la testa dinanzi ad Alessandro

Raccontando della sua storia d’amore con Alessandro, la Cipry afferma che il ragazzo è venuto nella sua vita in un momento ove non stava più credendo al lieto fine, rivelando di essere stato conquistato da lui con fiori, sorprese, messaggi ma anche con il buon cibo.

La Cipriani, dopo essere andata nella mystery room, corre verso la porta rossa insieme ad Alex Belli e due bodyguard, che secondo Alfonso Signorini servono a bloccare l’avvicinamento della Cipry nei confronti di Alessandro. Effettivamente le due guardie del corpo hanno avuto il loro bel da fare per fermare gli scatti romantici della ragazza nei confronti del suo fidanzato.

Finalmente arriva questo fatidico faccia a faccia, e come riporta “Today” la parola viene presa dall’ospite: “Mi manca tutto di te, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non solo un fisico bellissimo, ma la ragazza migliore del mondo. Non mi posso dimenticare di te”.

Francesca Cipriani non ha detto molto in questo incontro, affermando solamente di amarlo ogni giorno sempre di più. Una volta raggiunto gli altri compagni nella casa, si è comunque lamentata per non aver avuto nessuna possibilità di avvicinarsi a lui.