GF Vip, Francesca Cipriani e Davide Silvestri pronti a lasciare la casa

Il prolungamento fino al mese di marzo è stato annunciato da Mediaset in un breve comunicato nei mesi scorsi, ma al momento i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non hanno ancora saputo della notizia.

Ovviamente quasi tutti sono convinti del prolungamento, siccome con il passare dei giorni stanno entrando nuovi concorrenti. Molto probabilmente però lo slittamento della finale potrebbe causare più di un disagio per i vipponi, e non si escludono clamorosi colpi di scena.

Lo sfogo di Francesca Cipriani e Davide Silvestri

I primi ad aver annunciato un loro addio in caso di prolungamento sono stati Carmen Russo e Aldo Montano, e proprio durante la puntata di ieri entrambi hanno ricevuto una sorpresa di Enzo Paolo Turchi, che è entrato nel giardino di Cinecittà, e Olga Plachina, ma la sportiva trovandosi attualmente in Russia ha potuto inviare solamente un videomessaggio.

Nelle ultime ore, come riportato dal sito “Biccy“, si sono aggiunti gli sfoghi di Francesca Cipriani e Davide Silvestri. L’ex opinionista di Barbara D’Urso, durante una chiacchierata a pochi minuti dalla fine della diretta, ha affermato di essere terrorizzata in un possibile prolungamento fino al mese di maggio.

“Il 13 era lo step e non sappiamo nulla” dichiara sconsolata la Cipriani che poi aggiunge: “Strano che Alfonso non abbia detto nulla stasera, non capisco questa cosa. La moglie di Aldo l’ha rassicurato, poi Enzo Paolo con Carmen, significa che prolungano. Ragazzi è appena arrivato dicembre e mi prende la malinconia. Signorini ha detto che dobbiamo fare l’albero di Natale, questo significa che forse restiamo qui“.

Dello stesso preavviso anche Davide Silvestri: “Dobbiamo capire cosa vogliono fare. Non posso avere degli obblighi che non approvo. Devo essere libero di gestire la mia vita, ma se non mi fanno sapere nulla non è giusto. A casa lo sanno già da un bel po’ se continua”. Nella parte finale invita semplicemente la gieffina a godersi la sua esperienza fino a venerdì, per poi prendere la decisione più opportuna.

Entrambi sono comunque poco convinti di restare nella casa, siccome la Cipriani dichiara che vuole tornare tra le braccia del suo fidanzato, mentre Davide afferma di voler ritornare alla vita di tutti i giorni.